Iglesias llama machistas a los jueces por ‘La Manada’: “Es vergonzoso”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado sobre la confirmación de la sentencia que condena a nueve años de prisión a los miembros de ‘La Manada’ por abuso sexual, que es una “vergüenza que si una mujer no patalea, no se considere violación”.

Llama machistas a los tribunales y considera necesario que los jueces que él considera machistas salgan de los juzgados. En una entrevista en ‘Los Desayunos’ de TVE Iglesias ha insistido en que “el machismo salga de los tribunales porque, por desgracia, se ha instalado” y en la necesidad de dar formación de género a los jueces y fiscales.

Libertad sexual

El líder de la formación morada ha recordado que en su apoyo a la moción de censura del PSOE puso como condición la aprobación de una Ley de libertad sexual para evitar sentencias como la de ‘La Manada’ y ha subrayado que no entendería que las fuerzas políticas que respaldaron a Pedro Sánchez no apoyen esta ley para “blindar que solo sí es sí”.

No es la primera vez que el líder de Podemos carga contra decisiones judiciales e incluso alienta manifestaciones contra ellas. Es una actitud que ha sido criticada por las asociaciones de jueces. Consideran los magistrados que no se puede jugar desde la política a pedir justicia en función de sentimientos y no de la aplicación técnica de la Ley.

Las palabras sobre Montero

Sobre el caso de La Manada los expertos han insistido en señalar que, más allá de la repugnancia que puedan causar los hechos, la ley se ha aplicado por dos tribunales distintos y entre ellos un órgano superior.

Los internautas recuerdan a Iglesias algunas expresiones de índole machista como las que hacían referencia a la periodista Mariló Montero. El líder podemita dijo entonces en un grupo de chat que “la azotaría hasta sagrar”