Pillan a un concejal del PSOE en Jerez llevando a sus hijos al cole con coche y chófer municipal

Jose Antonio Díaz, concejal socialista del Ayuntamiento de Jerez, ha sido cazado haciendo uso de un trabajador y de un vehículo de renting municipal para llevar a sus hijos al colegio.

Tras haberlo negado el pasado 25 de noviembre, Díaz se ha visto obligado a reconocer los hechos. La aparición de unas grabaciones, a las que ha tenido acceso elMIRA.es, y en las que el edil es recogido junto a sus hijos en la puerta de su unifamiliar para posteriormente llevarlos a su domicilio, desmienten por completo el comunicado donde el gobierno municipal negaba “el uso de vehículos de Comujesa por parte de sus miembros para uso público ni privado”.

Durante las preguntas orales en la mañana del jueves, el concejal del PP Jaime Espinar ha preguntado a José Antonio Díaz si estaba haciendo uso de recursos municipales de forma particular, a lo que el delegado socialista de Infraestructuras y Medioambiente ha respondido de manera rotunda que iba a emprender acciones legales contra él por realizar tal pregunta.

Sin embargo, los populares no se han dado por vencidos y han mostrado fotos de lo sucedido. En las imágenes se aprecia al concejal del PSOE, que junto a sus hijos son recogidos en su domicilio por un empleado municipal en horario laboral, y posteriormente son trasladados al colegio, desde donde Díaz vuelve a entrar en el vehículo por la puerta del copiloto, y se marchan del lugar.

El socialista ha cambiado en este momento de discurso. Sin embargo, sus declaraciones han quedado lejos de la disculpa: “Sí, he llevado a mis hijos al colegio así porque estaba lloviendo, y lo volvería a hacer”. Ante la respuesta, el edil popular ha lamentado los hechos manifestando que “son muchos los ciudadanos que no cuentan con chófer y coche gratis para poder llevar a sus pequeños al colegio, esté lloviendo o no esté lloviendo”.