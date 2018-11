Sánchez viaja a Marruecos sin que el rey Mohamed VI haya confirmado si le recibirá

“El lunes haré un viaje de trabajo a Marruecos donde mantendré una reunión con su primer ministro y he solicitado una audiencia con el rey de Marruecos” declaraba desde la cumbre iberoamericana de Guatemala el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El jefe del ejecutivo anunciaba un viaje relámpago a Marruecos, junto al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, con el fin de entrevistarse con el rey Mohamed Vl sin haber recibido respuesta a su petición de audiencia.

Hace más de cinco meses que Sànchez espera agendar una cita con el monarca marroquí, el primer jefe de estado al que visita tradicionalmente el presidente español tras tomar posesión del cargo, algo que no ha sido posible en su caso. Protocolariamente, para Moncloa, ser recibido por Mohamed Vl este lunes es muy importante ya que el 10 de diciembre, el jefe del ejecutivo tiene previsto viajar a Marrakech para participar en un foro sobre inmigración organizado por Naciones Unidas, y sería “descortés” dicen, no haberes presentado antes como nuevo Presidente de España.

Ante la probabilidad de que Pedro Sánchez no sea recibido finalmente en audiencia por Mohamed Vl, algo que a pesar de las formas del jefe del Gobierno sería un menosprecio importante hacia el Ejecutivo socialista, el presidente y el ministro del Interior ya se han asegurado al menos una cita con el primer ministro de Marruecos, para no hacer el ridículo en caso de no poderse ver con Mohamed Vl.

Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska tienen como principal objetivo de estos encuentros en Marruecos, situar sobre la mesa la cuestión de la inmigración irregular que entra a España por el norte de Africa. En lo que llevamos de año, más de 55.949 personas han entrado ilegalmente a nuestro país, frente a las 23.147 que lo hicieron el año pasado, lo que supone un aumento exponencial del 142%.