Montero dice que pedir tiros en la nuca es libertad pero reírse de su relación con Iglesias es delito

Pedir un tiro en la nuca para Mariano Rajoy, animar a los terroristas de ETA a cometer nuevos atentados, humillar a Irene Villa mandándola a “buscar repuestos” al cementerio de las niñas de Alcácer, mofarse de los cinco millones de judíos asesinados en las cámaras de gas y amenazar a la periodista Mariló Montero con “azotarla hasta que sangrase” es libertad de expresión. En cambio, reírse de la relación sentimental de Pablo Iglesias con la número 2 de Podemos es un gravísimo delito.

Este es el doble rasero de Podemos, que ha defendido como “libertad de expresión” las rimas en las que los raperos Pablo Hasel y Valtònyc hacen apología del terrorismo y humillan a las víctimas de los atentados. Ahora, Podemos celebra (“se ha hecho justicia”, dice Pablo Echenique) que un juez haya condenado a la revista de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) a indemnizar a Irene Montero con 70.000 euros por publicar unos versos malos en los burlaba de su relación con Pablo Iglesias.

Las rimas que han provocado esta condena dicen así: “La diputada Montero expareja del coleta ya no está en el candelero por una inquieta bragueta. Va con Tania al gallinero“. El autor de estos versos es el juez jubilado Lorenzo Pérez San Francisco, quien tendrá que pagar a Irene Montero 50.000 euros, mientras que la revista tendrá que indemnizarle con otros 20.000.

La propia Irene Montero se ha presentado como una defensora de la “libertad de expresión” al celebrar que el Tribunal Supremo absolviera a la tuitera Cassandra Vera, imputada por un delito de humillación de las víctimas del terrorismo. La pareja de Pablo Iglesias lo explicó así en Twitter: “Los chistes pueden gustar más o menos, pero el humor no es delito. Excelente noticia para la libertad de expresión y para nuestra democracia, que hoy protegemos de las mordazas del PP“.

La tuitera Cassandra había sido procesada por publicar mensajes como el siguiente: “Me molesta que Rajoy todavía no haya recibido un balazo en la cabeza” y “Lo único que lamento es que Adolfo Suárez no hubiera muerto con una bomba debajo de su coche“.

Cuando Cristina Cifuentes sufrió un grave de moto, por el que permaneció en coma durante varios días, Cassandra lo celebró así: “Esperemos que Cristina Cifuentes muera antes de las doce, será un puntazo que muera en el aniversario del pioletazo a otra rata”. También publicó mensajes como el siguiente: “Qué mal hizo ETA dejando a tanto hijo de puta vivo“.

A raíz del procesamiento de la tuitera Cassandra, Podemos emprendió una campaña para pedir que se deroguen los delitos de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas del terrorismo e injurias a la Corona. Una propuesta que ahora ha llevado al Congreso de los Diputados. A cambio, pide que se endurezca la Ley de Memoria Histórica incluyendo penas de cárcel para quienes sostengan una versión de la guerra civil o del Franquismo distinta de la que defiende Podemos.

La propia Irene Montero publicó en Twitter varios mensajes (que luego ha borrado) que podrían encuadrarse en el delito de injurias a la Corona: “Felipe no serás rey y Borbones a los tiburones” o bien “Felipe no serás rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina”.

Podemos también ha respaldado a su concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, procesado y finalmente absuelto por publicar tuits en los que se mofaba de víctimas del terrorismo como Irene Villa y de los judíos asesinados por el régimen nazi en las cámaras de gas.

En cambio, Irene Montero no ha dudado en llevar a los tribunales a la asociación Francisco de Vitoria por publicar los versos en los que se mofaba de su relación con Pablo Iglesias. La sentencia aún no es firme y muy probablemente será anulada. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aclara que esos versos malos sí son delito porque constituyen un “machismo asqueroso“.