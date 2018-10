Alberto Bárcena: “El Valle de los Caídos es una excusa del Gobierno para devolvernos a 1936”

Alberto Bárcena ha encontrado la fama casi sin pretenderlo. En los tiempos de la prisa y la inmediatez, la popularidad no suele estar asociada a los estudios que están fundamentados en el rigor y la paciencia. ‘Los presos del Valle de los Caídos’ (San Román) es una de esas obras. Este profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU ha dedicado cinco años a una obra que cuenta la historia no contada, no publicitada y no proclamada por los amantes de lo políticamente correcto. Muy al contrario, es un volumen para desmentir mantras y asertos establecidos en la ignorancia.

En esta entrevista de vídeo repasa tanto el desarrollo histórico y político del Valle como su utilización como recurso político y de propaganda en la España actual. Así, habla de algunos de los mitos erróneos que rodean al monumento. Por ejemplo, el tema de los esclavos, los muertos o el número de obreros que trabajaron en el lugar donde están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Enclave de plena actualidad debido a la campaña de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador.

Pasado y presente, por tanto, se dan la mano en ‘Los Presos del Valle de los Caídos’, libro que día a día gana en actualidad y vigencia. El trabajo que presenta el profesor Bárcena es una rigurosa labor histórica basada en hechos incontrovertibles que están documentados al mínimo detalle. De ahí que sea una obra de consulta fundamental para quienes quieren entender qué pasó durante su construcción (1940-1958) y qué influencia ha tenido tanto en la política como en la sociedad española desde entonces hasta hoy.

Una presencia que Sánchez y sus socios de Gobierno han potenciado hasta convertir el lugar en uno de sus puntos estratégicos de comunicación y propaganda política. Además de sus reflexiones en vídeo, Bárcena hace una advertencia: “Cuidado con la Ley de Memoria Histórica. Si Sánchez lograra aplicarla, esta entrevista no podría producirse si tener serios problemas”.