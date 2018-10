Otro currículum ‘fake’: Óscar Puente presume de un cargo “internacional” que sólo es “intermunicipal”

Los currículum de los cargos públicos siguen demostrando que no aguantan una revisión a fondo. Es el caso del que presenta el portavoz del PSOE, Óscar Puente, en sus distintas biografías oficiales. El también alcalde de Valladolid se presenta como Vicepresidente Primero de la OICI, explicando a continuación que las siglas corresponden a la “Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional”. En realidad, se trata de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, un puesto con menos lustre.

La OICI es un foro de intercambio entre responsables municipales de distintos países de América Latina y España, en el que nuestro país (según la última actualización que figura en su página web) está únicamente representado en su consejo directivo, además de por Puente, por el presidente de la diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero; su homólogo en Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el historiador Enrique Orduña y por Juan Ávila, hasta fechas recientes secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ahora en Red Eléctrica.

Entre sus objetivos figura, entre otros, “promover el mutuo entendimiento y buena vecindad entre gobiernos municipales” o “celebrar periódicamente congresos, conferencias y seminarios nacionales e internacionales sobre temas municipales”.

Puente exhibe sin embargo ese cargo erróneo en todos sus currículums oficiales, como el de la Comisión Ejecutiva del PSOE o el del Ayuntamiento de Valladolid.

El equívoco, intencionado o no, da un relumbrón a la trayectoria de Puente que no se corresponde con la realidad. La actividad del organismo, al menos a la vista de lo que publica en su portal web, es bastante reducida y alejada del ámbito de la ‘cooperación internacional’ que exhibe el portavoz socialista. De hecho, uno de sus últimos actos fue un seminario sobre enoturismo y municipios que se celebró en junio de este año precisamente en Valladolid.

Otro máster polémico

OKDIARIO ya reveló que Puente presumía también de un máster en Dirección Política otorgado por una fundación del PSOE (la Jaime Vera) incluso antes de licenciarse.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicó que la Jaime Vera no es una universidad, y en consecuencia no da títulos, por lo que el supuesto máster de Puente no era una titulación reglada, sino “una jerga que utilizan todos los partidos” en un “ámbito que no es oficial”.

Pese a la polémica, Puente mantiene ese no-máster tal cual en sus biografías.