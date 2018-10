El cazaplagios que tumbó a dos ministros alemanes a OKDIARIO: “Sánchez debe dimitir”

OKDIARIO entrevista en exclusiva a Martin Heidingsfelder en Nuremberg (Alemania) El fundador de VroniPlag sostiene que el jefe del Ejecutivo tiene que renunciar al título de doctor y someterse a nuevas elecciones

El mayor cazador de plagios de Alemania y de Europa, Martin Heidingsfelder, considera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debe dimitir. Así lo ha señalado en exclusiva a OKDIARIO tras analizar en detalle la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo socialista (‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público‘) con la que obtuvo la calificación de cum laude por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid en 2012. Heidingsfelder contribuyó enormemente a la dimisión de los dos ministros alemanes Karl-Theodor zu Guttenberg (2011) y Annette Schavan (2013) por plagiar en tales trabajos universitarios.

A raíz de que el pasado septiembre estallara el escándalo en España y Sánchez hiciera pública ‘su’ tesis –seis años después de presentarla–, este medio se puso en contacto con Heidingsfelder, fundador de la plataforma VroniPlag, para que analizara la supuesta investigación académica del presidente del Gobierno. Tras aplicarle el programa antiplagio PlagScan y, sobre todo, utilizando su experiencia, instinto y su capacidad para detectar fuentes copiadas que escapan a esos programas antiplagio, además de la ayuda de su pareja Patrizia, que habla español, ha podido emitir un veredicto inicial: Pedro Sánchez “debe dimitir, renunciar a su título de doctor y someterse a nuevas elecciones”.

OKDIARIO le ha entrevistado esta misma semana en su casa de la ciudad alemana de Nuremberg (Baviera) y éste ha sido el resultado. A la pregunta en inglés sobre si el presidente del Gobierno tiene que renunciar al cargo debido al plagio que realizó en su tesis doctoral, Heidingsfelder responde así: “Para mí, si él muestra y dice: ‘Yo cometí un error. Lo siento. No quiero ser un doctor nunca más, pero quiero ser un presidente perfecto. Fui elegido, así que tengo el derecho a seguir’. Entonces, él puede seguir. Es una decisión privada que debe tomar. Pero la gente tiene que confiar en él o no confiar en él, y él tiene que ir a las próximas elecciones. En mi opinión, debería renunciar y regresar con una nuevas elecciones. Cuando haga eso, será un hombre honesto. En el caso de la tesis, debe ver sus propios errores y debe tomar una decisión; si mantiene o no el título de doctor. Y debe hacerlo muy rápido”.

“Pero si lo conserva -continúa Heidingsfelder- y dice ‘no he cometido errores; la universidad dice que todavía soy doctor’, para mí no es suficiente, porque sé que las universidades no siempre deciden correctamente en estos casos. Tenemos mucha experiencia con casos políticos en Alemania, y creo que las universidades no están demostrando correctamente qué es plagio y qué no es plagio. Es decisión de uno mismo y luego mantener esa decisión”.

En la moción de censura

Se da la circunstancia de que fue precisamente Pedro Sánchez quien en la pasado 1 de junio, durante el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), espetó al todavía jefe del Ejecutivo: “Lo que no hay en Europa son partidos gobernando sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son Gobiernos donde, como en Alemania, personas que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir”, afirmó Sánchez durante su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados.

“Lo que quiero decirles es que ustedes tendrían que haber asumido su responsabilidad política y no haber provocado esta crisis institucional”, sentenció el secretario general del PSOE aludiendo a la sentencia del caso Gürtel por la que el PP fue considerado “responsable civil subsidiario” (no condenado por financiación ilegal).