Casado afirma que Celaá debe “dimitir” para no ser “incoherente” con el baremo de Sánchez

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este viernes a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que “tiene la oportunidad” de dimitir en los próximos, para así no ser “incoherente” con el “baremo” de exigencia en política que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha marcado.

Desde Dos Hermanas (Sevilla), el presidente de los populares ha hecho hincapié en que “ha sido el propio PSOE el que ha dicho que cualquier persona que ocultara bienes inmuebles tendría que dimitir“. Así, se ha preguntado “por qué no ha dimitido la portavoz”.

Lo ha dicho en referencia a la información publicada por OKDIARIO sobre el ocultamiento por parte de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de una vivienda en Berango (Vizcaya) valorada en 1,5 millones de euros en su declaración de bienes.

“Tiene la oportunidad de dimitir”, ha agregado Casado, remitiéndose en todo momento al “baremo de exigir en la política y el propio rango” que ha marcado Sánchez a los demás. En este sentido, ha asegurado no entender “la incoherencia o cinismo de ahora”. “Nosotros no somos los inquisidores”, agregó.

Además, ha cargado contra Sánchez por “irse diez días” y no dar ninguna explicación cuando su Gobierno “se va cayendo a trozos”, con dos ministros. Pedro Duque y Dolores Delgado, en una “situación absolutamente insostenible” por las informaciones que les cuestionan, en el primer caso por la compra de un chalé a través de una sociedad instrumental como reveló OKDIARIO y, en el segundo, por “mentir” sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo.

Así las cosas, Casado ha aseverado que “esto no da más de sí” y “lo mejor es que los españoles decidamos un Gobierno estable, no siempre en minoría o multipartidista y que no esté chantajeado por los que quieren romper España“. Por tanto, ha animado a Sánchez a ejercer su facultad “personalísima” y convocar elecciones “cuando quiera”.

“Que convoque elecciones cuanto antes”

El líder ‘popular’ ha asegurado que le “da igual” si las hace o no coincidir con los comicios andaluces –que podrían celebrarse en diciembre–, puesto que está convencido de que el PP ganará. En todo caso, ha aconsejado a Sánchez convocar “cuanto antes” las elecciones si no se ve capaz de “poner orden” en Cataluña.

Por último, ha instado a los partidos que concurrirán a los posibles comicios andaluces que digan con anterioridad con quién pactarán para que los ciudadanos conozcan la utilidad de su voto. En esta región ya adelantó que el PP “nunca” pactaría con los socialistas, que llevan 40 años gobernando.