Dolores Delgado asegura que lo hace porque "este gobierno trabaja para los ciudadanos" Dice que no se ha "achantado" frente a narcos o terroristas y que no va a "ceder a chantajes"

Dolores Delgado se niega a dejar el cargo: “No voy a dimitir”, ha dicho en la tribuna del Congreso ante la petición el PP y Ciudadanos. Delgado cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez y así lo ha dejado entrever en su intervención en la tribuna. “No voy a dimitir porque se está gobernando para los ciudadanos después de seis años de gobierno del PP” ha asegurado dejando entrever que se mantiene en el cargo para no perjudicar la labor del ejecutivo.

No piensa “achantarse”

Delgado ha destacado que “no se ha achantado con narcotraficantes, ni terroristas y me he mantenido firme” y ha añadido que no va “a aceptar el chantaje de nadie”.

Desde los escaños del PP y Ciudadanos han sido frecuentes las peticiones de dimisión, en los turnos de intervención y también en forma de gritos y protestas, han acompañado en los pasillos Podemos y ERC. La sesión ha sido tensa y muestra el momento que vive el gobierno acechado por los escándalos. La bancada socialista se ha empleado en dar respaldo a la ministra y ha roto en varias ocasiones la sesión con aplausos cerrados a Delgado.

No ha estado presente en la sesión el presidente del Gobierno que esta semana tiene agenda en Estado Unidos y está gestionando esta nueve crisis desde la distancia.

Suspende su agenda

La responsable de Justicia ha cancelado la visita que tenía prevista realizar esta tarde en Zaragoza, donde iba a asistir a una entrega de diplomas en la Facultad de Derecho e intervenir en un seminario sobre libertad de expresión y prevención de la violencia y discriminación por razón de género.

Delgado ha participado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha tenido que contestar cinco preguntas y dos interpelaciones.

Después asiste a una reunión, en un acto en el que no tiene previsto comparecer ante la prensa, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Francisco Vieira, y pocas horas después, a las cuatro de la tarde, debía estar en Zaragoza.