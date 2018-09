Miembros de Anonymous Venezuela le dejan un mensaje a ZP en la embajada española: “¡Vete a la mierda!”

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no es un personaje muy querido en Venezuela. Su papel de mediador y altavoz del régimen de Nicolás Maduro ha provocado la animadversión de la mayoría de la población contraria al dictador. Este fin de semana, activistas de Anonymous Venezuela se han presentado ante la Embajada de España en Caracas para dejar varios mensajes a ZP: “Deja de meterte en Venezuela, vete a la mierda”.

En plena polémica con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que le espetó a Zapatero que “mi consejo es que no sea imbécil” y no defienda la dictadura de Maduro. Ahora son los propios opositores venezolanos los que, una vez más, vuelven a mostrar su enfado y su cabreo por el papel que está jugando el ex presidente español en el país.

Hoy los libertarios de @VenezuelaAnons fueron a dar un mensaje a Zapatero en la embajada de España pic.twitter.com/NF1DgsfBZz — Orden Natural (@NaturalOrden) September 22, 2018

Varios activistas con las caretas de Anonymous se han presentado en la sede de la Embajada de España en Caracas. Allí han pegado en el muro de la cancillería carteles donde se podían leer lindezas como: “Zapatero, vete a la mierda”, “Deja de meterte en Venezuela y métete el dedo en el culo ¡maldito!” o “Zapatero, cómplice de la dictadura”.

Tras la polémica con Almagro, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido en defensa del ex presidente, asegurando en una nota dirigida a los medios, que “en relación con las declaraciones del secretario general de la OEA, entre las que se incluyen insultos hacia el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la SEC [Secretaría de Estado de Comunicación] quiere trasladar que se puede discrepar sobre el fondo de un asunto, pero no se debe perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos personales. Y menos aún cuando se trata de un ex presidente del Gobierno de España”.