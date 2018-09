El expresidente del Gobierno José María Aznar ha protagonizado un rifirrafe con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Ante los ataques de Iglesias, el expresidente le ha respondido:”El PP no se ha beneficiado de ingresos de gobiernos extranjeros y una sentencia dice que usted cobró 272.000 dólares de Venezuela”. Aznar hacía así referencia a una información revelada por OKDIARIO y que ha estado muy presente en el tenso duelo dialéctico con el dirigente podemita.

“Las sentencias de los tribunales dicen que el PP tuvo una financiación ilegal”, le espetaba de inicio Iglesias. “Sabemos que la sentencia de la Gürtel confirmó la existencia de la caja B por lo menos desde 1989. Sabemos que fue presidente del PP desde 1990 a 2004. ¿Detectó usted alguna vez alguna irregularidad en la financiación de su partido durante los años en que ocupó la presidencia del mismo?” preguntaba el líder de Podemos.

A lo que Aznar contestaba aludiendo a la exclusiva de OKDIARIO sobre esos cobros de regímenes dictatoriales, además de a la sentencia que perdió el propio dirigente podemita. “Usted no dice la verdad, y el PP no se ha beneficiado de ingresos de gobiernos extranjeros. Yo no le voy a preguntar si usted percibió más de 272.000 dólares de la Venezuela de Maduro o de Irán”, ha advertido.

El secretario general de Podemos volvía a interpelar al expresidente: “Correa regaló al matrimonio Aznar-Agag los servicios de iluminación de su boda. Para no conocerlo, fue bastante generoso con los suyos. Me parece muy extraño que no conozca al señor Correa”, ha dicho.

Aznar: “Vd. es un peligro para la democracia”

La respuesta de Aznar se dirigía entonces directamente a Iglesias , elevando el tema y de este modo: “Usted me parece un peligro para la democracia y las libertades en España y lo demuestra todos los días”. ha advertido. “Sé que usted familiarmente ha pasado por unos momentos muy difíciles y le deseo todo lo mejor, pero mida mejor sus palabras y cumpla con su obligación de intentar respetar la verdad”.

La tensión en el intercambio de golpes obligaba al presidente de la comisión parlamentaria a llamarle la atención al exlíder del PP. Aznar, reconvenido por el presidente de la comisión (“para evitar el “acaloramiento” ha dicho Pedro Quevedo de Nueva Canarias) decía:”Sobre los regalos de las bodas de mi hija no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda“.

En su réplica, Iglesias se ha desmarcado. “Esto no es un tribunal de justicia , pero aquí establecemos la responsabilidad política”, señalaba antes de concluir: “Creo que usted aquí ha mentido y creo que ha quedado demostrado aquí que usted es el máximo responsable político de la corrupción en el Partido Popular”.

Aznar pregunta por los 272.000 dólares

El expresidente del Gobierno comenzaba entonces su alegato final dirigiéndose al líder de Podemos: “Se habrá quedado a gusto,usted, que nunca ha venido a esta comisión, hoy ha venido a eso. Y lo hace usted, que habla de volar la Transición y el sistema del 78. Que ha recibido millones de Venezuela e Irán y es incapaz de despejar las dudas sobre ese dinero, usted que tiene compañeros expulsados de la universidad, que han recibido dinero o que no dan de alta a trabajadores en la Seguridad Social”, en referencia a casos como el de Pablo Echenique.

Aznar lanzaba otro directo a Iglesias: “Tendría que ser un poco más contenido y respetuoso, ese tipo de lecciones en su populismo no me interesan nada. Usted venía a eso y ha sido incapaz de respetar la verdad hasta el final”, insistía.

Pablo Iglesias acusaba el golpe y entonces llegaba el intercambio de frases que ha marcado el duelo con el expresidente del PP: “Usted es el expresidente de mi país y acaba de dar una imagen patética, por eso le aseguro que trabajaré para que mi país no tenga expresidentes como usted”.

José María Aznar concluía: “De lo que usted me avergüenza, no le voy a decir. Ni lo que me parece que haya un partido que tiene como referencias a Venezuela.Enhorabuena, es difícil tener peores referencias y marcharnos de aquí sin saber si cobró 272.000 dólares en un paraíso fiscal de las islas Granadinas”, afirmaba el expresidente antes de sentenciar: “Estoy muy orgulloso de haber sido presidente del PP y del Gobierno y ahora de ser un simple afiliado”.