El ‘pijo’ Monedero disfruta de sus vacaciones en el selecto Real Club Náutico de San Sebastián

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha exprimido sus vacaciones hasta el último minuto. Para ello, ha acudido al selecto Club Náutico de San Sebastián, un lugar donde únicamente se puede acceder siendo socio o con invitación privada.

Salones sociales, sauna, solarium, frontón, escuela de vela y piragüismo o sección de buceo son sólo algunos de los servicios que el de Podemos pudo disfrutar en el Club.

Las fotografías a las que ha tenido acceso OKDIARIO fueron tomadas justo antes de acceder al club privado acompañado de una mujer. Monedero llevaba una indumentaria propia de un día de playa: bañador, camiseta sin mangas y chanclas.

El profesor de la Complutense acabó el día en la zona de hamacas del club. Debido a la privacidad del lugar, Monedero precisó de la autorización de un tercero que le permitiese la entrada al mismo.

El espacio en el que Monedero apuró sus vacaciones permite disfrutar de la playa en un lugar más escondido y libre de miradas indiscretas. Además, se puede acceder al restaurante y al bar para completar la jornada.

El ambiente de lujo que envuelve al club no molestó al ex miembro de Podemos. El club cuenta con lista de espera que precede a un desembolso inicial de 6.000 euros en el caso de que no se cuente con ningún familiar directo que ya pertenezca a ello, o 2.000 euros en el caso contrario.

El profesor parece haberse olvidado de las ideas con las cuales el partido agitó las calles en sus comienzos. En este sentido, en el mes de mayo, el cofundador del partido liderado por Pablo Iglesias atacó al sector anticapitalista de Podemos por criticar la compra del chalé de más de 600.000 euros de Iglesias y Montero. “¿Tenemos que vivir en chabolas porque eso nos haría más de izquierdas?”, espetó Monedero.