Gibraltar retira al ‘Aquarius’ el permiso para navegar bajo su bandera

Las autoridades de Gibraltar han anunciado este lunes que retirarán a partir del 20 de agosto los permisos que permiten al ‘Aquarius‘ navegar con pabellón gibraltareño, alegando que se había registrado formalmente como barco de investigación y no como un buque de rescate.

El ‘Aquarius’, operado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras(MSF), ha solicitado un puerto seguro para desembarcar a 141 migrantes y refugiados rescatados el pasado viernes en aguas del Mediterráneo. El Gobierno italiano ha rechazado el atraque y ha instado al barco a poner rumbo a Gibraltar, territorio del que tiene bandera.

La Administración Marítima de Gibraltar (GMA), sin embargo, ha reaccionado asegurando que no dio permiso al ‘Aquarius’ para actuar como barco de rescate y que incluso en junio y julio de este año le solicitó formalmente que “suspendiera sus operaciones” y volviese a su estado de registro original como “buque oceanográfico”.

“Dado que los operadores del ‘Aquarius’ no informaron ni solicitaron aprobación de la GMA para la reanudación de estas actividades de rescate […], recibieron un ‘Aviso de Exclusión’ el 6 de agosto, con fecha de resolución establecida el 20 de agosto de 2018″, ha explicado la Administración Marítima en un comunicado remitido a Europa Press.

A partir de esa fecha, ha añadido la institución, “el buque dejará de figurar en el Registro de Gibraltar (Reino Unido)” y pasará a tener bandera del “propietario subyacente” que figura en la documentación presentada en 2009, es decir, de Alemania.

No obstante, la Administración Marítima de Gibraltar ha añadido que ningún país puede evitar que una embarcación “asista en operaciones de rescate llevadas a cabo según Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo si se encuentra transitando el área y cuenta con capacidad para recibir pasajeros adicionales de manera segura”.

En este sentido, ha subrayado que la seguridad de las personas a bordo del ‘Aquarius’ debería ser la “principal prioridad”, por lo que ha instado a las autoridades de Italia a cumplir sus “obligaciones” y autorizar el desembarco de los 141 migrantes, en la medida en que es el país con los puertos más cercanos.

Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti

