La mujer de Sánchez logró fichar por el IE presentando como licenciatura un título no oficial

La mujer de Pedro Sánchez falsea como licenciatura un título no oficial para lograr que la fiche el IE. El currículum que Begoña Gómez ha hecho circular desde hace muchos años asegura que es “licenciada en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios y Master en Business Administration (MBA) de ESIC en Dirección de Empresa y Marketing”. Pero lo cierto es que en aquella época ese título no era oficial y, por lo tanto, no es equivalente a una licenciatura.

Según sus indicaciones, Begoña Gómez se incorporó a “su carrera profesional en 1995 como directora de cuentas de MQM, donde adquirió experiencia en el sector comercial, y diseñó y desarrolló programas de fidelización de clientes y de fuerza de ventas, y estudios cualitativos”. Es decir, que concluyó previamente sus estudios en Marketing. Una época en la que su descripción encaja efectivamente con titulaciones privadas, pero no con títulos de licenciatura oficiales.

OKDIARIO ha consultado en La Moncloa oficialmente esta situación después de que personas conocedoras del curriculum de Begoña Gómez alertaran de este punto. Y la respuesta absolutamente oficial que ha recibido este diario es que “Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez al IE”.

La licenciatura se define concretamente como el “grado universitario inmediatamente inferior al doctorado”. Es decir, que, por lo tanto, reviste un carácter oficial ajeno a las titulaciones privadas independientemente del valor o reconocimiento que tengan las respectivas formaciones no oficiales.

El currículum de Gómez ha sido uno de los argumentos esgrimidos en su incorporación como directora del Africa Center del IE. Este cargo, de hecho, ha levantado polémica por ser el mayor reto profesional en toda su carrera y surgir justo cuando su marido está en pleno apogeo como político: se ha conocido el nombramiento tras ser ya Sánchez presidente del Gobierno y, según la versión oficial, se empezó a negociar meses antes, es decir, cuando era líder de la oposición.

Pero Begoña Gómez ya dio otros pasos ascendentes en su carrera académica. Lo hizo en concreto en 2015 en la Complutense y a través de un centro donde imparte másters, de nuevo, no oficiales, cuestión lógica porque carece de la titulación necesaria para poder dirigir masters oficiales.

Begoña Gómez, de este modo, está colocada en un centro público de la Universidad Complutense. Allí imparte un máster no oficial en Fundraising -captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro-. El centro en cuestión tiene un estructura muy parecida a la del tristemente famoso Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos –el centro que gestionaba el máster de Cristina Cifuentes–.

Se da la circunstancia de que el centro está dirigido por una de las profesoras de referencia de los podemitas. Para más señas, fue directamente la presidenta del tribunal de tesis de Pablo Iglesias: Paloma Román Marugán.

El posgrado que imparte es el Máster Propio en Dirección en Fundraising en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Allí, según la documentación del profesorado que ha comprobado OKDIARIO, la mujer del presidente figura como codirectora y como profesora. Ella es presentada en la documentación del máster como “experta en el Tercer Sector”.

El otro curso que ella imparte es el de Técnico en Fundraising. Este título aborda su “segunda titulación” tal y como destacaba la documentación del curso hasta hace unos días. Se encuentra dentro de los programas de formación continua que imparte este centro. Aquí Begoña Gómez aparece calificada como “directora Máster” pese a no ser luego calificada la titulación como máster.