Hay más vídeos en la campaña del PP que el famoso del ‘Cuéntame’. OKDIARIO publica hoy uno de los vídeos que los ‘sorayistas’ han distribuido a lo largo de la semana pasada contra Pablo Casado sin que haya pasado nada. Ni polémicas, ni exigencias de investigaciones internas, ni nada de nada. Aunque, también es verdad que, viendo lo chapucero que es el vídeo, tampoco es de extrañar que nadie se haya escandalizado pese a la mala intención del contenido.

El vídeo del ‘Cuéntame’ criticaba los apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría por ser “imposible” una regeneración en base a Javier Arenas, Celia Villalobos o Cristóbal Montoro. El que hoy muestra OKDIARIO recoge parecidos entre José María Aznar y Casado y pone supuestamente en evidencia algunos momentos en los que, según los contrarios a Casado, se ve cierta condescendencia con el nacionalismo de ambos. El vídeo ha sido distribuido en cadenas de Whatsapp de militantes del PP.

De hecho, el propio lema es muy parecido entre ambos. Y es que, si el del ‘Cuéntame’ critica la candidatura de Soraya por la falta regeneración, el lanzado contra Casado asegura que sus recetas son propias de los años 90.

Pero lo más llamativo no es el vídeo, sino lo que demuestra el vídeo. En primer lugar, que hay vídeos lanzados en favor y en contra de ambas candidaturas. No sólo contra Sáenz de Santamaría. En segundo lugar, que los hay mejor o pero hechos, pero todos son críticos como en toda campaña electoral. Y en tercer lugar, que frente a la reacción de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pedido al Comité Organizador del Congreso investigar oficialmente quién ha hecho el vídeo que la critica a ella, con respecto al otro vídeo no se ha pedido ninguna acción porque se ha aceptado como propio de la libertad de crítica.

Y es que hay que recordar que la candidata a la Presidencia del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario de la formación que investigue el origen y la autoría del vídeo contra su candidatura por atentar “gravemente” contra el honor del partido y de algunos de sus miembros.

En el escrito, la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno solicita también que se realicen pesquisas sobre los canales de difusión del vídeo y que se pida al equipo que colabora “formal o informalmente” con Casado “las explicaciones y evaluaciones pertinentes en relación con su participación en un intolerable ataque contra compañeros de partido”.

Por último, solicita también que se tomen las medidas que correspondan en cumplimiento de la normativa del congreso y del propio PP.