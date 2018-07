Quim Torra sigue desafiando. “Como ya dije el otro día, no vamos a invitar al rey a ningún acto que organice la Generalitat” ha respondido a una pregunta de OKDIARIO el jefe del ejecutivo catalán, sobre si van a permitir la asistencia del Rey Felipe VI al acto de conmemoración del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, después que durante el encuentro de esta mañana con Pedro Sánchez en La Moncloa, hayan acordado la presencia del Gobierno con el presidente Sánchez al frente.

El jefe del ejecutivo catalán asegura que “me parece muy bien que el Presidente del Gobierno esté ahí, pero no vamos a invitar al rey de España” ha asegurado, “hasta que no se disculpe por el discurso que hizo el 3 de octubre, tras los hechos del 1-O”. Según Torra, el presidente del Gobierno no ha sacado el tema de la presencia del monarca en este acto, aunque tenía clara su respuesta de que no le iban a invitar.

La Generalitat de Catalunya rompió cualquier relación con la casa real hace tres semanas, cuando Felipe VI y Quim Torra tenían que coincidir en Tarragona, junto a Sánchez, durante la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Aquel día, Torra había anunciado a primera hora que no asistiría al acto, aunque finalmente rectificó y asistió. No obstante, en una comparecencia institucional anunció que el Govern no participaría en ningún acto convocado por la casa del rey ni se les invitaría a ningún acto organizado por el Govern, como es el caso del del 17 de agosto.

El primer plante de Torra a Felipe VI se produjo justo antes de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, cuando no acudió a recibirlo para asistir a una manifestación de los CDR que se quejaban de la presencia del monarca en la ciudad. Una semana después, en la visita anual de los reyes a Gerona para entregar los premios de la Fundación Princesa de Gerona, ningún representante de la Generalitat acompañó a los reyes durante los dos días que estarán en la provincia.