El PSOE quería gastar 300.000 € públicos en investigar el bombardeo de Guernica 80 años después

El PSOE pretendía destinar 300.000 euros a una iniciativa para investigar el bombardeo de Guernica, 80 años después.

La moción, que ha sido vetada por el PP en la Comisión de Justicia del Senado, instaba al Gobierno, en colaboración con el vasco, a impulsar, antes de que concluya este año, un congreso internacional con la participación de expertos investigadores españoles y extranjeros “de reconocido prestigio en la materia” con el objetivo de “explorar la dimensión histórica de este bombardeo y contribuir a reconstruir la memoria histórica de nuestro país”. Además, se pedía la constitución de una comisión de historiadores, cuyos trabajos -de un año de duración- se elevarían a las Cortes Generales. En ambos casos se solicitaba la financiación adecuada -que según ha podido saber OKDIARIO asciende a 300.000 euros- y el acceso a la documentación y archivos requeridos.

El PP ha censurado la iniciativa por parcial alegan que los socialistas “se olvidan de una parte”, y defienden que la Guerra Civil enfrentó a dos bandos en una “guerra total llena de atrocidades”. El año pasado, ya se realizó una treintena de actos para conmemorar el aniversario del bombardeo.

Los socialistas articulan un lenguaje de “vencedores” y “vencidos” y ponen en duda la versión “nacional” sobre el bombardeo que consideran “a todas luches insostenible desde que incluso ex-participantes de la Legión Cóndor habían declarado en público que la ciudad había sido bombardeada por ellos”. “A lo largo de la Guerra Civil se intensificaría la discusión política propagandística acerca del bombardeo (…) Siendo la versión defendida por los vencedores la que se mantuvo en España oficialmente durante varias décadas aunque poco a poco hubo necesidad de abandonar esta postura, insostenible a todas luces…”, se lee en el texto de la moción.

Además se añade que “independientemente de que sigan subistiendo paralelamente versiones diferentes, este resultado acerca de los autores de la destrucción es inamovible y ya no se discute, por lo menos no en la historiografía seria sobre el caso”.

“Sin embargo, aún existen aspectos de este bombardeo que sí siguen siendo objeto de controversia: el número de víctimas del bombardeo, el modo en que fue destruida Guernica, las responsabilidades políticas y personales sobre el bombardeo o el motivo último del ataque, su finalidad, el porqué de la destrucción”, esgrimen.

Según los socialistas, “surge la sospecha de que el debate sobre Guernica ha estado encaminado a crear una imagen histórica para tergiversar la verdad” y “en nuestro país, el trato que se le ha dado al bombardeo y sus consecuencias ponen de manifiesto toda una serie de déficits en la recuperación de la memoria histórica”.

“No hay motivo para mostrar satisfacción con el desarrollo del debate, pues demasiadas son las omisiones, demasiadas las interpretaciones interesadas. El análisis de la culpa y responsabilidad sienta las bases para valorar acciones pasadas, pero este análisis también debe incluir las manifestaciones y consecuencias del comportamiento actual”, añaden.

Pese a ello, el PSOE han defendido que la moción no pretende revisar la historia y que “el odio no sirve para construir solo sirve para destruir”. En este sentido, consideran que una comisión de investigación-ocho décadas después-permitirá “aclarar la verdad” para que “una tragedia como aquella” no vuelva a repetirse.

La iniciativa había sido apoyada por el resto de grupos de la oposición. Desde el PNV han instado a conocer el número de personas que murieron en el bombardeo, y desde Podemos han aprovechado para criticar al PSOE por no haberse sumado a otras propuestas para depurar responsabilidades del franquismo. “Dan carta de naturaleza a la impunidad de estos crímenes”, ha considerado el portavoz de la formación, el senador Joan Comorera.