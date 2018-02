Cristina Cifuentes ha opinado que quizá Francisco Granados ha querido involucrar a Esperanza Aguirre en el caso Púnica por “rencor”, por haberle cesado, y a ella misma porque la Comunidad de Madrid, personada en el caso Púnica, pidió que siguiera en prisión preventiva y que no se le concediera la libertad condicional.

Durante una entrevista en Telecinco la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid ha recordado que va a presentar una querella por injurias, calumnias hechas con publicidad y por delitos contra la integridad moral contra Granados, un “sinvergüenza” que ha entrado en una “deriva de mentiras” para intentar diluir su responsabilidad “salpicando a quien pueda”.

De ahí que haya “difamado y calumniado”, y ha opinado que tal vez las acusaciones contra ella se deban a que, como actual presidenta regional, la considere responsable de que la Comunidad de Madrid se personara como acusación en el caso Púnica, y cuando el juez preguntó a las partes si le dejaba en libertad condicional, la Comunidad respondiera pidiendo que siguiera en prisión preventiva.

Contra Aguirre “por rencor”

“Creo que de ahí la venganza”, ha seguido diciendo Cifuentes, que ha explicado que la Comunidad tomó esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía, que también solicitó que continuase en prisión.

Y respecto a los motivos que Granados pueda tener para acusar a la ex presidenta Esperanza Aguirre, ha opinado que tal vez sea “por rencor”, por haberle cesado como consejero del Gobierno y como secretario general del PP de Madrid.

Cifuentes no ha querido opinar sobre la decisión de Aguirre de no querellarse contra Granados, y tampoco sobre si hubo dejación o no por su parte en la supervisión del partido cuando su antecesora fue presidenta. “Quizá más que dejación, hubo exceso de confianza, de confianza en las personas que no eran las adecuadas”, ha añadido.

También ha criticado el “lastre insufrible” que padece el PP por culpa de la corrupción, y ha pedido a la justicia que actúe con celeridad para que los corruptos paguen por lo que han hecho y no se vincule a todos los miembros de un partido con sus actividades ilícitas.