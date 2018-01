Un artículo de ‘The Times’ describe a los españoles como gritones, maleducados y sucios

Un artículo de la revista británica ‘The Times’ describe a los españoles de maleducados, gritones y sucios. Se trata de una pieza titulada ‘How to be Spanish (Cómo ser español)’ publicada hace unos días y que ha generado fuertes críticas en las redes sociales.

“Maldecir como un soldado, beber vino tinto frío y acabarse siempre la cena”, es el subtítulo escogido para esta pieza firmada por Chris Haslam, que se encarga de elaborar cada semana artículos sobre viajes.

El rotativo británico pretende describir el comportamiento de los españoles para que los turistas puedan imitarles cuando visiten España por vacaciones. “Aprender el idioma es solo el primer paso. Conseguir un bronceado y saber distinguir las ‘tapas’ de los ‘pintxos’ son el segundo y tercer paso, pero todavía te queda un largo camino antes de que puedas pasar a ser algo más que un guiri”, señala esta pieza.

Haslam utiliza la imagen de un joven vestido de torero con el pecho descubierto y la barba descuidada para ilustrar su pieza, tirando de esta forma del estereotipo que los extranjeros atribuyen falsamente a los españoles.

“Ser español implica entrar a un bar, besar y abrazar a completos desconocidos, gritar ‘oiga’ al camarero y arrojar al suelo todo aquello que no puedas comer o beber”, explica el periodista, que recomienda a los británicos “olvidarse de las nociones anglosajonas de cortesía, discreción y decoro” en caso de viajar a nuestro país. “Los ‘por favor’ y las ‘gracias’ son tan innevesarios…”, trata de ridiculizar Haslam.

Este periódico trata de describir a los españoles como personas impuntuales: “Ser español requiere un gran desprecio por la puntualidad. Llegar a cualquier lugar media hora tarde se considera muy pronto y se ve como normal”. “Llega siempre tarde… A no ser que un toro corra hacia ti”, remata el artículo para volver a utilizar el cliché asociado a las corridas de toros.

Según Chris Haslam, los españoles somos famosos por hablar faltando al respeto. “Hay que desbloquear esa boca sucia”, relata el periodista para tratar de explicar nuestra forma de comunicarnos. Pero el articulista donde más arremete es contra la gastronomía nacional al destacar que “este es un país de aceite de oliva”.

“No puedes pedir mantequilla, este es un país de aceite de oliva. Y para lo que estés haciendo a las 11 de la mañana y pilla una cerveza y un sándwich. Luego, échate una siesta”, escribe Haslam. Para rematar, el periodista añade que “recuerda comerte todo lo que hayas pedido. Los países que han sufrido hambruna son graciosos en este sentido“.

@dromomaniac @thesundaytimes Have you ever been in Spain? Honestly… I don’t think so!!

So ignorant, so arrogant…. If you really think, that Spain and The Spanish, are like your article… You’re not welcome. #MondayMotivation #felizlunesatitambienignorante pic.twitter.com/h1H3nenPnQ

— Pilar Pinedo (@PilarPinedoMur) 22 de enero de 2018