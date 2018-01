El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden directa al PP para que intensifique los contactos con el PSOE que permitan llegar a acuerdos de legislatura. Es el caso, por ejemplo, de los próximos Presupuestos Generales, aún pendientes de negociación-o los grandes pactos de Estado, como el educativo, el de pensiones o el más urgente, sobre la financiación autonómica.

Así lo ha expresado Rajoy en la primera reunión del año del Comité de Dirección, en la que ha situado la negociación de las próximas cuentas como una tarea prioritaria. Los socialistas, sin embargo, han avanzado su rechazo en forma de enmienda a la totalidad.

“Hay una tarea de oposición que comprendemos que tienen que ejercer, pero en la situación política se exige a partidos que miren más allá del corto plazo”, ha destacado el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo.

El presidente quiere que se haga un esfuerzo especial en convencer al PSOE de la necesidad de “pensar en los grandes temas”. “Que no paralicen ni boicoteen por intereses puramente partidistas estas reformas”, ha insistido Maíllo, que ha revelado que han existido conversaciones previas con los socialistas que ahora pretenden intensificar.

Reunión del máximo órgano del PP

En paralelo, Rajoy quiere engrasar la maquinaria del partido de cara a las próximas citas electorales, las municipales y autonómicas de 2019. En este contexto, el PP ha convocado para el próximo 15 de enero a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos. En la cita se hará una lectura de los últimos acontecimientos, como la debacle en las elecciones catalanas y la presión de Ciudadanos a nivel estatal. En fuentes de la dirección se admite que el resultado en Cataluña no fue el esperado y que resulta “preocupante”.

Los ‘populares’ persisten en la ofensiva contra el partido de Albert Rivera por “renunciar”, consideran, a formar gobierno en Cataluña y generar “frustración” entre los ciudadanos.

“Debe tener iniciativa política. No vale con ganar las elecciones”, ha reprochado Maíllo. El dirigente del PP les ha instado a rectificar y ha considerado que “si Ciudadanos no lidera este proceso no se comporta como partido de gobierno”.

“Parece que tiene alergia a asumir responsabilidades, a gobernar, y provoca muchísima frustración”, ha insistido. En su opinión, “hay posibilidades de formar un gobierno constitucionalista” dada la incertidumbre sobre si los candidatos fugados y en la cárcel podrán participar en la investidura.