El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no resta importancia a lo sucedido en las recientes elecciones catalanas. Pero, pese a ello, no cree que el resultado del PP y de Ciudadanos sea extrapolable a un hipotético resultado en unas elecciones generales. El responsable de Interior reivindica el papel e historia del PP en una entrevista concedida a OKDIARIO y subraya que el PP “no le tiene miedo a ningún partido”.

“El Gobierno no está satisfecho con lo ocurrido el 21-D” aclara, sin embargo, Zoido. “Y tampoco lo está el partido, pero es verdad que se ha trabajado bien”, añade. El ministro reconoce que “en términos de partido, es verdad que se ha producido un traslado del voto del Partido Popular hacia C’s. Pero también es verdad que en el pasado ya ocurrió, y, pese a ello, en las siguientes elecciones generales que se celebraron, en las cuatro provincias catalanas ganó el Partido Popular a Ciudadanos”.

Para el responsable de Interior es pronto para sacar conclusiones generalizables: “No tenemos que extrapolar lo que ha pasado en estas elecciones a lo que puede ocurrir en unas generales. El Partido Popular es un partido muy claro en sus planteamientos, un partido con historia que ha sabido sacar a España de situaciones difíciles. Y ahora ha sabido responder ante una deriva independentista como no lo ha sabido hacer ningún otro partido en España”.

Por todo ello “el Partido Popular no le tiene miedo absolutamente a ningún partido; lo que tiene es respeto por todos y la decisión de seguir trabajando por la recuperación económica y por la creación de empleo para conseguir en 2020 sean 20 millones de españoles los que están trabajando”, añade rotundo Zoido. “No creo que estemos en un cambio generacional de partidos”, sentencia el ministro.

Zoido reivindica el papel del PP en la gestión del golpe separatista. Y subraya que su forma de actuar se mantendrá en el futuro: “Si se plantea una nueva situación en la que haya que aplicar un 155, quedará claro que las leyes hay que cumplirlas. Ese será el planteamiento. Después de muchos requerimientos y mucha paciencia. Ha quedado claro que quien actúe fuera de la ley, tendrá que dar explicaciones de ello y eso será ahora y después”. Porque, según el ministro “este es el marco constitucional que tenemos y tenemos que estar todos dentro de la ley, y en caso de que no fuera así, se aplicará ese mismo marco constitucional” por parte del Gobierno del PP.

El ministro del Interior tampoco cree que el resultado de las recientes elecciones catalanas pueda dar alas a los golpistas en Europa: “El apoyo internacional a España en contra el separatismo no va a variar por el resultado del 21-D, y menos aún cuando se ha visto que los independentistas tienen menos votos que los no separatistas. Vivimos dentro de la Unión Europea y ahí no se va a consentir ninguna declaración unilateral porque va en contra de lo que es el fundamento de la propia Unión Europea”. Pese a ello, “tenemos que seguir trabajando en la línea demostrar a todo el mundo que se puede ser catalán y estar dentro de una España común, que es el mejor sitio que se puede estar. Por ello, el Gobierno va ofrecer diálogo constructivo dentro de un marco de seguridad y siempre dentro de la ley para conseguir la garantía de seguridad crecimiento y creación de empleo”, añade el ministro.

Pero Juan Ignacio Zoido no cree que ello tenga que suponer que Cataluña pueda tener un trato privilegiado frente al resto de territorios. “El nacionalismo cada X años ha ido realizando una serie de planteamientos y me remito la historia. En la Constitución del 78 ya llamó la atención que se introdujera el término nacionalidades. Hoy en día eso está visto con una naturalidad absoluta y el estado autonómico ha venido a equiparar a todas las comunidades”. Y esa situación, debe prevalecer según el ministro del Interior: “Todas las comunidades autónomas tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y las mismas competencias. Dentro de esa igualdad es donde debemos obtener la variedad de cada una de las comunidades, pero al mismo tiempo reforzar la razón de ser de España”.

Zoido añade que “las competencias que se pueden dar son las que están recogidas constitucionalmente y en cada uno de los estatutos autonómicos, pero siempre dentro del marco de igualdad”. “La diversidad hay que entenderla dentro del marco de una igualdad de todas las comunidades autónomas”, concluye.