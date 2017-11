La juez Carmen Lamela ha dictado una orden de detención internacional contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont —como adelantó este miércoles OKDIARIO— y los ex consellers de Enseñanza Clara Ponsatí; Salud Antoni Comín; Agricultura Meritxell Serret; y Cultura Lluís Puig, que este jueves no se han presentado a declarar en la Audiencia Nacional citados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Puigdemont decidió huir a Bélgica el lunes y ponerse en manos del abogado Paul Beckaert, que ha intentado sin éxito que su cliente sea interrogado por videoconferencia. Hasta hace unas horas ha estado localizable, no así en este momento, si bien, como informó este medio, el CNI le sigue los pasos las 24 horas del día para impedir que la fuga pueda tener mayores dimensiones. Junto a él viajaron Ponsatí, Comín, Serret, Puig y dos ex cargos más, Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo), que finalmente regresaron a Barcelona.

La Fiscalía de Bélgica ha hecho saber que acatará la orden con la mayor diligencia y premura posible. Será emitida a través de la Policía y la pondrá en circulación vía Europol. Dadas las circunstancias, los buscados pueden retrasar su vista ante la Justicia española, pero no evitarla.