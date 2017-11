Óscar Puente pide a Puigdemont que “deje de dar este espectáculo y de dañar a España”

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha pedido al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont que “deje de dar ya este espectáculo” que daña “innecesariamente a la imagen de España, un país que respeta los derechos humanos” y que tiene “separación de poderes”.

Puente ha hecho estas declaraciones antes de realizar, como alcalde de Valladolid, la tradicional visita de la festividad de Todos los Santos en el cementerio de El Carmen, donde ha defendido que si lo que desarrolla Puigdemont con su viaje a Bélgica es una estrategia resulta “desconcertante” y “no tiene pies ni cabeza”.

El portavoz socialista ha defendido la necesidad de volver “a la normalidad” después de lo que ha calificado como “un viaje a ninguna parte” promovido por los dirigentes de la Generalitat, que han conducido a los catalanes hacia una “quimera irrealizable”, en lugar de un “futuro cierto”, como en su opinión representa la propuesta del PSOE de mejorar “el encaje de Cataluña en España”.

“Es un insolidario con sus compañeros”

“No sé si lo que está pasando puede ser respaldado por nadie, es un absoluto desastre”, ha reflexionado Puente, convencido de que la actuación de los últimos días de Puigdemont daña la propia imagen del movimiento independentista, pero también la de España en el ámbito internacional.

Puente ha remarcado que España “es un país que respeta los derechos humanos, que está en la Unión Europea, que tiene una separación de poderes”, por lo que ha afirmado que lo que “no tiene ningún sentido” es lo que Puigdemont “está haciendo”.

“Tampoco entiendo que diga que no va a regresar hasta que no tenga un juicio justo al mismo tiempo que regresan sus consejeros…, ¿qué pasa que ellos van a tenerlo y él no? ¿o que ellos sí están dispuestos a someterse a un juicio injusto y él no… y por tanto es un insolidario con sus propios compañeros?”, se ha preguntado el portavoz socialista.