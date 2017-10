Pablo Iglesias intenta hacerse el gracioso con el discurso del Rey y le llueven las críticas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha censurado este viernes el respaldo del Rey Felipe VI a la respuesta constitucional planteada ante el “inaceptable intento de secesión” en Cataluña: “¿Qué es lo que hace un jugador de ajedrez cuando está perdiendo la partida? Mover al rey; cuando no estás perdiendo no necesitas mover al Rey”, ha dicho en alusión al Gobierno en la inauguración de La Morada de Podemos Getafe. Una frase que le ha costado cientos de comentarios negativos en las redes.

“Que mal juegas al ajedrez. Te va mejor jugar a las damas, las mueves con soltura”, era uno de los comentarios que respondía al secretario general de Podemos y que ha suscitado muchas respuestas a favor del twittero.

@Pablo_Iglesias_ que mal juegas al ajedrez. Te va mejor jugar a las damas, las mueves con soltura. — lovemanvswoman (@lovemanvswoman) October 20, 2017

Y es que de los casi 150 comentarios que respondían el líder morado en el vídeo de su intervención, solamente uno mostraba su apoyo a Iglesias pidiendo no dar lecciones.

A muchos internautas no les ha gustado que el secretario general de Podemos critique de manera abierta al Rey de España, al que ha acusado de “despreciar a todo aquel que fuera crítico con los argumentos del PP”. Uno de ellos respondía defendiendo al Monarca: “Creo que tú eres bastante mas despreciado que el Rey. ¡No le llegas ni a la suela de los zapatos!”

Creo q tu eres bastante mas despreciado q el Rey. No le llegas ni a la suela de los zapatos! — Luis 🇪🇸 (@luis68rey) October 20, 2017

Incluso entre algún tuitero que afirmaba haber sido votante de Podemos, las críticas al jefe del Estado no han sentado bien: “Pablo pablito pablera he sido incondicional pero no me toque los totenfofennnnn”, respondía.

Pablo pablito pablera he sido incondicional pero no me toque los totenfofennnnn — JFBLLO (@jfbllo) October 20, 2017

También había un grupo numeroso que le recordaba los malos datos que está cosechando su formación en los últimos sondeos tras su postura en Cataluña, donde Podemos ha preferido alinearse en ocasiones con los separatistas antes que con los constitucionalistas: “Tú si que te vas a mover , te vas a dar una leche en las próximas elecciones, que a ver donde terminas”, escribía una tuitera que respondía al nombre de Gadea.

Tú si que te vas a mover , te vas a dar una leche en las próximas elecciones ,que a ver donde terminas😂😂😂😂😂😂 — Gadea (@gadearevilla) October 20, 2017

Carga contra el Rey

“En este país siempre que ha habido democracia ha habido que apostar por formas de organización plurales y eso es algo que tenemos que reivindicar con todo el orgullo. Precisamente porque saben eso, han hecho un movimiento claro”, comenzaba su intervención Pablo Iglesias.

En este sentido, ha recordado el discurso pronunciado por el monarca el pasado día 3 de octubre, dos días después del referéndum convocado por el Govern catalán. “Al mover al Rey, el Rey tuvo que renunciar a muchas cosas”, ha dicho para a continuación subrayar que entre ellas se encuentra la de “ser respetado en muchos territorios del Estado”.

“Habría que recordarle que sus antepasados que se posicionaron de manera política con un estilo tan inequívoco con las fuerzas autoritarias corrieron el destino democrático que los españoles decidieron que tenían que correr”, ha advertido.

Asimismo, ha cargado contra PP y PSOE por su defensa en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para responder a la situación en Cataluña, una medida que el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este sábado pondrá en marcha para que las instituciones catalanas cumplan con la legalidad.

“Los antipatriotas son los que necesitan envolverse en banderas. Hay muchos que gritan España precisamente cuando son los responsables de haber vendido España. Los dos partidos que se han puesto de acuerdo para aplicar el artículo 155 son los mismos que se pusieron de acuerdo para cambiar el 135 y entregar la soberanía de nuestra patria a poderes exteriores y eso hay que recordárselo siempre”, ha enfatizado.