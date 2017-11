Cada vez que tenemos que hacer un regalo se repite la misma pregunta: ¿qué comprar? ¿Por qué opción decantarse? Los libros siempre son una de las mejores alternativas, ya que existen obras de infinidad de géneros aptas para todos los gustos. Además, los libros permiten viajar sin que nuestro bolsillo se resienta. ¡Con la única ayuda de nuestra imaginación visitamos lugares increíbles!

En Escaparate queremos ayudarte a elegir los mejores libros del momento. Así que le hemos echado un vistazo a las listas de ventas. ¿Y sabes qué libros son los más populares ahora mismo? Estos:

@Srtabebi, el fenómeno superventas de poesía y la voz más irreverente de Twitter, regresa con un nuevo libro incendiario, Indomable: Diario de una chica en llamas. Si estás leyendo esto, probablemente seas una o un inflamable. El porqué, ya lo entenderás. Ahora ojéalo: esto no es un libro, es una granada. ¡Que empiecen las explosiones!



David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la escuela de literatura que regenta lady Goodman.

Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.



Toda leyenda tiene un comienzo… Maestra de Pueblo, la profe más popular de internet, nos cuenta sus inicios en esta divertidísima novela gráfica. “Doy clase, vigilo los recreos, corrijo cuadernos, me coordino, atiendo a las familias, programo en casa, me formo en mi tiempo libre pero… ¡tengo muchas vacaciones!”.

María apenas ha pisado el campo en su vida, pero cuando le ofrecen por primera vez trabajar en un colegio no le importa que sea en un pueblecito perdido en medio de la sierra y se lanza al ruedo sin pensarlo. ¡Por fin va a ser maestra! Pero no sólo eso, también conocerá la realidad de las aulas y de los pueblos al mismo tiempo.

Esta maestra con L de novata se verá obligada a sacar toda la artillería para sobrevivir durante un curso como tutora de una revoltosa clase de segundo. Lo que nadie le enseñó en la facultad es que, en su día a día como maestra, también tendría que ser una excelente juez, detective, enfermera, mecánica multitarea, diseñadora, banquera… Y todo ello sin perder la vocación de enseñar.



Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones navideñas con una escapada a una isla tropical en busca de un buen merecido descanso. Están convencidos de que unos cuantos días en el paraíso les sentarán de maravilla. Pero la familia de Greg no tardará en descubrir que eso del paraíso tampoco era para tanto.

Las insolaciones, los problemas estomacales y las picaduras de los insectos amenazan con echar a perder el viaje familiar. ¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en desastre?



Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me caracterizo por ser un hombre frío e impersonal, que disfruta del sexo sin amor y sin compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis delegaciones conocí a una joven llamada Judith Flores. Ella me hizo reír, me hizo cantar, me hizo incluso bailar, y yo no estaba acostumbrado a eso.

Cuando me di cuenta de que sentía más de lo que debía, me alejé de ella, pero regresé, pues esa mujer me atraía como un imán. A partir de ese momento comenzamos una relación plagada de fantasía y erotismo, en la que disfruté enseñando a Judith a gozar del sexo de una manera que ella nunca había imaginado. Y tú, ¿te atreves a descubrir el lado sumiso, dominante y voyeur que todos llevamos dentro?



Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que ‘cambiará la faz de la ciencia para siempre’. El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial.

Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos: “¿De dónde venmos? ¿Adónde vamos?”.



El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las emociones.



Había una vez una princesa… ¿una princesa? ¿¡Qué!? Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas.

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de cien mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de sesenta artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs… Cien ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.