El Black Friday 2017 está a la vuelta de la esquina (recuerda, es el 24 de noviembre). Sabemos que los lectores de Escaparate estaréis ya preparándoos para la jornada de compras por excelencia de todo el año. Pero, ¿cuáles serán los productos más vendidos del Black Friday 2017? Para hacernos una idea nada mejor que echar un vistazo al ranking de los artículos estrella durante el Black Friday 2016, una jornada de récord: fue el día de más ventas en la historia de Amazon.es con más de 940.000 productos vendidos en 24 horas (una media de más de diez artículos por segundo).

Como este top es bastante amplio lo hemos dividido en dos partes. Hoy te presentamos la primera parte de la selección con los productos más vendidos de Black Friday 2016 y el jueves te mostraremos la segunda:

FIFA 17 es un videojuego desarrollado por EA Sports que ofrece al jugador la posibilidad de disfrutar de una experiencia futbolística muy fiel a la realidad. Gracias a Frostbite podrás sumergirte en múltiples escenarios tanto dentro como fuera del terreno de juego: el túnel de acceso al campo, la oficina del entrenador, el avión del club o los vestuarios. Añade tu toque personal en los saques de esquina, penaltis y lanzamientos directos de falta gracias a las nuevas técnicas de ataque de FIFA 17. El sistema de inteligencia activa aumenta la movilidad de los jugadores lejos del balón y modifica la forma en la que reaccionan a los distintos lances del juego. Gracias al reajuste de las jugadas físicas, los jugadores interactúan en todas las zonas del campo: el control del espacio y la posesión está en tus manos. Vive tu propia historia como Álex Hunter, la nueva promesa de la Premier League, por primera vez en FIFA. Toma decisiones claves durante el juego que afectarán al curso de tu carrera profesional tanto dentro como fuera del campo e influye en la forma en la que los personajes interactúan contigo.



El robot aspirador iRobot Roomba 871 con batería integrada cuenta con un sistema de limpieza AeroForce, sensores de detección de suciedad, extractores antienredos y bajo mantenimiento, sistema de navegación iAdapt 1.0, cabezal auto ajustable para todo tipo de suelo y con modo de limpieza de toda la superficie o modo de limpieza localizada. Dos potentes extractores sin cerdas atrapan toda la suciedad, desde micropartículas hasta restos de mayor tamaño como cereales. Capturan eficientemente los pelos de mascotas sin atascarse en el cabezal. Gracias a sus sensores de detección suciedad patentados Dirt Detect, el robot aspirador localiza las áreas de mayor suciedad concentrando su trabajo hasta eliminarla por completo. El sistema de limpieza patentado AeroForce proporciona cinco veces más poder de succión en comparación con la serie 600 y aspira sin dificultad todo tipo de suelos: baldosas, suelos duros e incluso alfombras o moquetas. El dispositivo se desplaza debajo de muebles de perfil bajo y alrededor de obstáculos, sin dañarlos. Reconoce los cables y los flecos de las alfombras y evita quedarse atascado.



El smartphone Motorola Moto G4 Plus ha sido diseñado para seguir tu ritmo con un procesador Qualcomm Snapdragon con ocho núcleos. Gracias a él tendrás energía más que suficiente para ejecutar tus aplicaciones favoritas hoy y otras nuevas más adelante. Ejecuta múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin disminuir la velocidad. Además, gracias a las potentes capacidades gráficas compatibles con imágenes en 3D de gran viveza, disfruta de juegos que parecen más reales y vívidos que nunca. Todo el mundo se merece magníficas fotos, por ello el teléfono móvil dispone de la cámara de 16 megapíxeles más avanzada de su categoría. Te ofrece dos tecnologías de enfoque automático adicionales que funcionan rápidamente para estar preparado en todo momento, con resultados nítidos y claros tanto de día como de noche. Dispone de hardware integrado para mejorar el brillo en entornos con poca luz. La cámara frontal captura un amplio ángulo, lo que permite que todo el mundo salga en la foto. Además, gracias a la cámara de 5 megapíxeles de alta resolución, tanto los selfies como las fotos en grupo tienen un aspecto espectacular.



La depiladora eléctrica Braun Silk-épil 9 es el nuevo estándar de excelencia en la depilación con un amplio cabezal de depilación, para conseguir resultados más rápidos, y con la revolucionaria tecnología de pinzas MicroGrip. Gracias a su cabezal un 40% más ancho en comparación con otras depiladoras Braun, la nueva máquina cubre una superficie mayor y elimina más vello de una sola pasada, para obtener una depilación más rápida. La tecnología de pinzas MicroGrip incorpora las pinzas más avanzadas de la compañía, con una geometría mejorada para una mayor eficacia en la depilación y extraer suavemente más vello de una sola pasada. Gracias a la combinación de estas dos tecnologías, extrae más rápido incluso el vello más corto de 0’5 milímetros (que la cera no consigue atrapar), dejando la piel suave hasta por cuatro semanas. Funciona sin cables y se puede utilizar en el baño o en la ducha, por lo que la experiencia de depilación es más suave. Cuando se usa regularmente, la depilación es prácticamente indolora.



Call of Duty: Infinite Warfare ofrece experiencias para todos los fans en tres modos de juego diferentes: Campaña, Multijugador y Zombis. La Campaña supondrá un retorno a los orígenes militares de la franquicia, explorando entornos nunca vistos en la saga, a través de una historia épica y cautivadora. Nos embarcaremos en una clásica historia de guerra, un conflicto a gran escala situado en un futuro plausible, en el que las luchas humanas se han propagado por todo el Sistema Solar. La acción multijugador combina el fluido sistema de movimientos encadenados que ha cautivado a millones de fans con revolucionarias innovaciones jugables para crear la experiencia Call of Duty más profunda y ambiciosa hasta la fecha. Infinite Warfare nos permite, por primera vez en la saga, viajar a alucinantes entornos en múltiples planetas y acceder a nuevas armas y habilidades que nunca antes habíamos experimentado en Call of Duty. Además, la nueva experiencia Zombi va a encandilar a los fans del juego cooperativo, con una original nueva dirección, en la que disfrutaremos de una nueva historia y una jugabilidad y diversión únicas.



Por cierto, ¿crees que esta selección con los productos más vendidos del Black Friday 2016 puede repetirse este año?