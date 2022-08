Cómo se escribe vayamos o bayamos

El hablar y escribir en español puede ser confuso por la gran cantidad de letras y pronunciaciones similares que hay. Existen situaciones, como las letras B y V donde es difícil saber cuál debe ir en la palabra si no se está seguro de cómo se escribe. En estas situaciones, lo más fácil es apegarse a las normas gramaticales. Estas dicen que la forma correcta de escribir la palabra es vayamos.

Bayamos no es una palabra reconocida en el vocabulario del español, por lo tanto, es un error de ortografía. Por su terminación se puede deducir que vayamos es una conjugación de un verbo y como no existe ningún verbo que se asemeje a bayamos, es fácil saber que es una palabra incorrecta.

El significado de vayamos

Vayamos es la primera persona del plural (nosotros), en tiempo presente del modo subjuntivo del verbo ir. Este viene del latín ire y significa moverse o trasladarse de un lugar a otro, caminar de allá para acá, abarcar de un tiempo y/o espacio específico a otro y sentar o acoplarse con algo.

Ir es un verbo irregular, lo que quiere decir que no sigue un modelo de escritura. Por eso se pueden ver palabras diferentes cómo fue, iba o vayamos en sus conjugaciones. Vayamos puede usarse de forma imperativa, es decir para dar una orden o hacer una petición, por ejemplo: vayamos a comprar más comida.

La terminación amos

Es normal que exista confusión sobre cómo se escribe vayamos. Esta palabra contiene más de una situación que puede ser confusa por la pronunciación de la palabra. Sin embargo, esta palabra tiene el sufijo amos, la cual en verbos se usa para las conjugaciones en primera persona del plural.

Gracias a esto se sabe que bayamos es incorrecta, pues baya no es un verbo, es un sustantivo. De esta forma, como los sustantivos no se conjugan, esta palabra con la terminación amos no tiene ningún significado.

Ejemplos de vayamos

Se trata de un verbo que tiene algunas peculiaridades que debemos conocer, empezando por una definición en concreto y terminando con unas conjugaciones un tanto especiales. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Moverse, una persona o una cosa, hacia un lugar determinado. Quieren que vayamos a la playa durante el puente, yo creo que no es buena idea, estará llena y puede que no encontremos sitio en ningún hotel.

Tener, un camino o un medio de transporte, una dirección determinada o llevar a un sitio. Vamos a la casa de Juan, me ha dicho que está cerca del supermercado, podemos ir después a buscar algo de comer para la cena.

De esta manera sabremos perfectamente escribir vayan con ‘v’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.