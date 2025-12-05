Cómo se escribe rectángulo o rectangulo

Saber si se escribe rectángulo o rectangulo es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. No saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La forma correcta de escribir esta palabra en español es rectángulo, con tilde en “tán”, aunque a veces veamos la versión sin acento circulando por ahí, sobre todo en teclados que no están configurados en español o cuando alguien escribe con prisa. Aun así, si lo que buscamos es escribir bien, la forma aceptada por la norma es siempre rectángulo. La tilde no es un adorno: marca la sílaba tónica y evita malentendidos, además de que sigue una regla clara del idioma. Por eso, optar por rectangulo sin tilde no es correcto en textos formales ni en contextos donde importa mantener la ortografía cuidada.

Reglas de acentuación a recordar

Para que la diferencia quede más clara, conviene recordar cómo funcionan las reglas de acentuación. En español, cuando una palabra termina en vocal, n o s, lo habitual es que la sílaba tónica sea la penúltima. Ese tipo de palabras se conocen como llanas. Pero cuando la sílaba tónica se adelanta y aparece antes de la penúltima, entonces estamos frente a una palabra esdrújula, y todas las esdrújulas llevan tilde sin excepción. Esto explica por qué rectángulo debe acentuarse.

Si la dividimos en sílabas, queda así: rec – tán – gu – lo. La fuerza cae en la antepenúltima sílaba, es decir, en tán. Esa posición la convierte automáticamente en una palabra esdrújula, y por eso lleva tilde. No es una cuestión opcional ni de estilo: forma parte de la escritura correcta. Muchas veces, la forma sin tilde aparece por descuido, pero eso no cambia la norma.

Palabra de uso frecuente

Además, rectángulo es una palabra muy frecuente en el vocabulario escolar y técnico: se usa en geometría, matemáticas, dibujo, arquitectura o incluso en explicaciones cotidianas. Precisamente por esa presencia constante, vale la pena escribirla bien. Aunque alguien probablemente entienda a qué se refiere uno cuando escribe rectangulo sin tilde, la precisión ortográfica ayuda a mantener claridad y a reforzar buenos hábitos, sobre todo en ambientes educativos.

Es interesante compararla con su palabra hermana: rectangular. Aunque ambas comparten raíz, rectangular no lleva tilde porque su acentuación es distinta. En este caso, la sílaba tónica es lar, que está en la última posición, y además la palabra termina en consonante distinta de n o s, por lo que no necesita acento gráfico. Esta comparación sirve para recordar que la tilde no depende del significado, sino de la posición de la sílaba tónica.

Ejemplos según definición

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Dicho principalmente de un paralelepípedo: Que tiene ángulos rectos. En el examen tienes que cambiar una serie de elementos, es importante que mires bien el rectángulo para que no te equivoques, es lo que más puntúa, el dibujo técnico es un poco complicado, pero imprescindible para poder prepararla para la carrera.

Paralelogramo que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados contiguos desiguales. Estaba dibujando un rectángulo cuando me di cuenta de que no estaba demasiado bien hecho, lo volví a dibujar, este tipo de actos me gusta hacerlos en privado, me permiten reflexionar y rectificar cualquier tipo de erros que se vaya produciendo sobre la marcha.

En resumen, la forma correcta es siempre rectángulo, con tilde. Al ser una palabra esdrújula, la tilde es obligatoria. La versión sin acento, rectangulo, es incorrecta y conviene evitarla, sobre todo en contextos formales, académicos o profesionales. Escribirla adecuadamente no solo respeta la normativa, sino que también contribuye a una comunicación más clara y cuidada.