Las sandalias son el tipo de calzado más utilizado durante la temporada de primavera-verano, y es que sin duda son frescas y cómodas, ideales para que los pies respiren lo máximo posible con las altas temperaturas. Hoy te mostramos unas sandalias de Oysho que te van a solucionar el verano y que te puedes llevar por un precio de escándalo… ¡corre que vuelan!.

Oysho comenzó como una tienda exclusivamente de ropa interior, pero en los últimos años ha ampliado su catálogo y en ella puedes encontrar también prendas deportivas o calzado. La tienda gallega, perteneciente al grupo Inditex, cuenta con casi 650 establecimientos en todo el mundo que se reparten en más de 40 países.

Las sandalias de Oysho para verano

Se trata de las Sandalias hebillas, unas comodísimas sandalias que querrás ponerte día sí y día también y que están disponibles en dos colores diferentes (blanco, negro). El precio de estas increíbles sandalias es de tan sólo 29,99€, una ganga teniendo en cuenta el partido que les vas a sacar.

Estas sandalias de Oysho son todo un clásico que muchas firmas han sacado a lo largo de los años y que siempre han sido un éxito. Además, por muchos años que lleven este tipo de sandalias en el mercado, nunca pasan de moda gracias a su sencillez, estética y gran comodidad.

Son unas sandalias planas con doble tira en el corte, suela ergonómica y detalle de hebillas. La altura de la suela es de tan sólo 3,5 cm, por lo que no irás a gran altura, ideales si prefieres llevar calzado plano. El corte es 100% poliuretano, el forro 100% poliéster y la suela 100% etil vinil acetato.

En cuanto a las recomendaciones para sus cuidados, es muy importante no meterlas en la lavadora, no utilizar lejía para su limpieza, no planchar, no meter en la secadora y no limpiar en seco. Lo más recomendable es limpiarlas con un trapo de algodón seco para que se mantengan siempre en las mejores condiciones.

Si estás buscando un calzado cómodo que te permita disfrutar del buen tiempo sin que tus pies sufran el calor y el agobio propio de los zapatos cerrados en esta época del año, sin duda estas sandalias de Oysho son una de las mejores opciones que vas a encontrar en el mercado. Un diseño que es una apuesta segura y que te puedes llevar por un precio de risa… ¡no dejes pasar tu oportunidad!.