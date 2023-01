Vox no recurrirá la resolución de la CNMV sobre Indra pero exigirá que Buenaventura vaya al Congreso

El grupo parlamentario de Vox, el más crítico con la actuación de la SEPI durante la pandemia, ha decidido no recurrir en los tribunales la decisión de la CNMV de no obligar a lanzar una opa por el 100% de Indra al apreciar «cooperación» entre sus accionistas pero no «concertación». No obstante, sí exigirá la comparecencia del presidente del supervisor bursátil, Rodrigo Buenaventura, en el Congreso.

Según fuentes del partido de Santiago Abascal, «parece ser que una demanda por nuestra parte no tiene recorrido», ya que sólo tiene posibilidades de prosperar si es presentada por alguien directamente perjudicado por la decisión de la CNMV, es decir, un accionista de Indra.

No obstante, en Vox aseguran que «es tal tomadura de pelo que nos cuesta creer lo que está pasando». Y añaden que, si encuentran algún resquicio legal, «iremos a por ellos».

Lo que sí van a solicitar es la comparecencia de Buenaventura en el Congreso, a la que se ha prestado el propio presidente del supervisor. «Por supuesto que queremos que venga, llevamos meses solicitando su comparecencia, así como la de la presidenta de la SEPI, en la Comisión de Hacienda. Todas han sido denegadas por PSOE-Podemos».

Asalto a Indra

La decisión de la CNMV se refiere al asalto al consejo de Indra que llevó a cabo el fondo Amber Capital (principal accionista de Prisa y titular del 3,24% de Indra aunque tiene autorización para llegar al 9,99%) en la junta de accionistas de junio, cuando forzó la salida de seis consejeros independientes y uno dominical con el apoyo de la SEPI -propietaria del 25,16% de Indra- y de SAPA Placencia -5%-.

Esta actuación concertada permite a la CNMV obligar a estos tres accionistas a lanzar una opa sobre el 100% del capital, ya que superan conjuntamente el 30% de las acciones. Sin embargo, el supervisor ha considerado que no se dan las condiciones para forzar la opa en una decisión sin precedentes, ya que considera que no existe «concertación» sino simplemente «cooperación».

En una resolución llena de contradicciones, en la que Buenaventura trataba de nadar y guardar la ropa, la CNMV esgrimía dos argumentos principales para no forzar la opa. El primero era «la ausencia de una controversia o bloqueo en materia de estrategia o de gestión de la compañía en el seno del Consejo de Indra previa a los ceses».

El segundo, más importante según la CNMV, era «el hecho de que la compañía ha concluido a finales del mes de octubre un proceso de designación de nuevos consejeros independientes que, por los datos que se tienen en este momento, supone que el peso en el consejo y los perfiles y características de dichos consejeros independientes no ha variado sustancialmente, más allá de la renovación de las personas concretas que ocupan dichos cargos».

No obstante, el presidente de Amber y Prisa, Joseph Oughourlian, está llevando a cabo actuaciones que cuestionan esta resolución. Por un lado, ha anunciado la segregación del área de tecnología civil -Minsait- para venderla, algo que necesita el apoyo de los otros dos accionistas. Por otro, Prisa ha concedido un contrato de 11 millones a Indra, como denunció OKDIARIO.