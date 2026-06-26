El Grupo Lopesan afianza su compromiso con el empleo y la vivienda en Gran Canaria con la construcción de 326 nuevos hogares

El Grupo Lopesan consolida su compromiso social mediante la activación de un ambicioso plan de vivienda que sumará 326 hogares en los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, hasta 2028. A través del desarrollo de estas tres promociones diferenciadas, la compañía afianza su implicación en la creación de empleo y el bienestar colectivo, articulando una respuesta directa a la necesidad de contar con una oferta residencial óptima en los principales núcleos turísticos de Gran Canaria.

Esta estrategia parte de la firme convicción de que el éxito empresarial debe caminar de la mano del progreso social y la calidad de vida de la población local. Al asumir la responsabilidad de equilibrar el mercado inmobiliario, el Grupo Lopesan trasciende el ámbito hotelero para promover un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, cohesionado y equilibrado, garantizando que las familias y los trabajadores de la zona sur dispongan de un inmueble moderno, confortable y asequible cerca de sus puestos de trabajo.

59 viviendas en Arguineguín para finales de año

La primera gran materialización de este compromiso se localiza en la urbanización Loma de Pino Seco de Arguineguín, en el municipio de Mogán. En este enclave, la empresa avanza con paso firme en la edificación de un primer complejo de 59 viviendas de protección oficial, que estarán íntegramente destinadas al alquiler tasado, garantizando un importe concreto muy asequible por su propio carácter de vivienda protegida.

El Grupo Lopesan destina a este proyecto una inversión de 10 millones de euros y ha estimado la culminación de la obra para finales de 2026. Los futuros residentes disfrutarán de un entorno moderno y funcional, diseñado bajo un concepto arquitectónico en el que prima la luminosidad y el aprovechamiento óptimo de los espacios, con viviendas que contarán, en su mayoría, con tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero, habiéndose proyectado también unidades tipo ático de dos dormitorios con terraza.

De puertas hacia dentro, los hogares destacan por su configuración abierta y una notable sensación de desahogo, confiriendo un protagonismo especial a las áreas compartidas, donde la zona de cocina, equipada con barra americana, se fusiona de manera fluida y sofisticada con los salones.

Los detalles visuales de esta promoción inaugural revelan una ejecución de gran calidad constructiva, caracterizada por dependencias totalmente exteriores que conviven armónicamente con áreas comunes interiores reservadas exclusivamente para el tránsito de los vecinos, definiendo un estándar de habitabilidad óptimo para las familias. El bloque residencial hace gala de una estética innovadora de trazos puros y generosos ventanales, combinando el blanco dominante de las fachadas con llamativos acentos cromáticos en gamas rojizas y grises, que consiguen integrarse con espontaneidad en el entorno urbano de esta localidad costera.

Expansión residencial y conectividad estratégica en Arguineguín

El despliegue de la compañía en el municipio de Mogán se reforzará sustancialmente mediante la tramitación de la licencia para un segundo conjunto residencial, proyectado sobre una parcela colindante a la primera fase dentro de la urbanización de Loma de Pino Seco. Esta nueva edificación consta de 71 hogares destinados también, en su totalidad, al alquiler con carácter protegido.

El inmueble albergará apartamentos de dos dormitorios, plazas de aparcamiento, trasteros y unidades tipo ático. Con una dotación económica que ronda los 12 millones de euros, el Grupo Lopesan prevé iniciar la obra después de este verano de 2026, estimando la conclusión del proyecto para diciembre de 2027.

La ubicación de ambas promociones destaca por un emplazamiento estratégico en Arguineguín, caracterizado por su excelente conectividad con la autopista, la proximidad a destacados centros comerciales y una distancia de apenas cinco minutos a pie de la playa; situándose además junto a dotaciones públicas esenciales como la biblioteca municipal, colegios y el centro de salud de la zona.

Impulso estratégico de 30 millones de euros en San Bartolomé de Tirajana

El plan de urbanización social diseñado por el Grupo Lopesan se completa con un tercer inmueble residencial que se construirá en la urbanización de Bellavista, ubicada en San Fernando de Maspalomas. La compañía espera poder arrancar las obras durante este verano y comenzar a dar forma a un inmueble que contará con 196 hogares destinados íntegramente al régimen de arrendamiento.

El proyecto que se desarrollará en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, requiere inyección económica cercana a los 30 millones de euros y el Grupo estima su finalización para finales de 2028.

La zona de Bellavista está consolidada como una de las principales zonas residenciales y la arteria comercial más moderna de la zona sur de Gran Canaria. Esta ubicación dota al complejo de un atractivo extraordinario, puesto que concede a sus residentes la ventaja de acceder a todas las prestaciones públicas y comerciales fundamentales a muy corta distancia, promoviendo un estilo de vida cómodo donde prescindir del vehículo privado se convierte en una realidad cotidiana.

Tres décadas creando hogares

Mediante la ejecución coordinada de estas intervenciones, que en su conjunto se traducen en la incorporación de 326 nuevas viviendas al mercado, el Grupo Lopesan refuerza su identidad como una empresa canaria volcada en elevar el bienestar de los entornos geográficos donde opera.

En su hoja de ruta, Lopesan ha concebido esta estrategia como el punto de partida para un desarrollo continuo de nuevas promociones residenciales orientadas a proveer soluciones de carácter social, contribuyendo de manera activa a la sostenibilidad global de los principales destinos turísticos de la isla.

El propósito fundamental radica en propiciar que el capital humano de la organización pueda acceder a una vivienda asequible, respondiendo, con alternativas eficaces, a las demandas reales de trabajadores y del conjunto de la comunidad local.

A lo largo de las últimas tres décadas, el Grupo Lopesan ha consolidado una sólida trayectoria en el desarrollo residencial de Gran Canaria, promoviendo un total de 1.361 viviendas destinadas prioritariamente a ofrecer soluciones habitacionales de carácter protegido.

Este compromiso histórico, sostenido en el tiempo, se ha concentrado estratégicamente en tres de los principales municipios de la isla, vertebrando un eje de bienestar habitacional que abarca desde Las Palmas de Gran Canaria, con un total de 266 viviendas promovidas en Lomo Los Frailes y Ciudad del Campo, a San Bartolomé de Tirajana, con un amplio despliegue de 778 hogares en las zonas de Bellavista y El Hornillo, así como el municipio de Mogán, que suma 317 inmuebles a través de sucesivas fases ejecutadas en Arguineguín.

Con la suma de todas estas actuaciones e incluyendo los proyectos que actualmente están en construcción y tramitación para este año 2026, el Grupo Lopesan ratifica su implicación directa en el progreso social y en la mejora de la calidad de vida de las familias y trabajadores de la comunidad local.