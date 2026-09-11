Fernando Encinar asume la presidencia de Idealista España en sustitución de su hermano Jesús

El consejo de administración de Idealista España ha nombrado a Fernando Encinar Rodríguez como nuevo presidente de la compañía, en sustitución de su hermano Jesús Encinar, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del jueves.

Esta remodelación se ha visto acompañada también del cese o dimisión de César Oteiza como consejero, así como del cambio de cargo de Andrea María Viale, que pasa de secretaria no consejera a secretaria consejera.

No obstante, en Idealista Global, la matriz de esta filial en España, se mantiene Jesús Encinar como presidente y no se produce ningún cambio en su consejo.

Los hermanos Encinar, junto con César Oteiza, fueron los fundadores de la compañía en el año 2000 y la última gran operación en su accionariado se llevó a cabo en el año 2024, cuando el fondo británico Cinven adquirió un 70% de la empresa, valorándola en 2.900 millones de euros.

Más allá de sus puestos en el consejo de administración, Jesús Encinar es el consejero delegado de la empresa, Fernando Encinar es director de Comunicación y Marketing y César Oteiza es director de Operaciones, cargos todos ellos que seguirán manteniendo.

Coincidiendo con esta reestructuración del consejo, el portal inmobiliario anunció el jueves el inicio de sus operaciones en Francia, un mercado al que llega tras consolidar su presencia en España, Italia y Portugal y con el objetivo de reforzar su estrategia de crecimiento internacional.