El euríbor cierra marzo al 2,56% y se anota la subida más alta desde 2022

Finalmente el euríbor cierra el mes de marzo al 2,56%, lo que ha supuesto una subida mensual del 0,344%, la más elevada desde el mes de octubre de 2022.

Ya queda clara que la tendencia del indicador ha cambiado y si no termina la guerra o cambia el panorama económico internacional el futuro del euríbor pasa por seguir creciendo mes a mes.

«Lo que no sabemos cuál será su tope y si llegaremos al 4,16% que marcó la guerra de Ucrania», señalan desde iAhorro.

Lo que está claro es que todos aquellos que tengan que revisar sus hipotecas en los próximos meses van a ver como sus cuotas empiezan a subir, de momento hablamos de entre 18 y 31 euros, pero en los próximos meses la subida será mayor.

El euríbor hunde a las hipotecas variables

Esta situación marca un buen momento para que todos aquellos que tienen hipoteca variable o están en una mixta a punto de empezar la parte variable valoren la opción de cambiarse de hipoteca y así no sufrir las subidas del euríbor

Los analistas de iAhorro apuntan que, para los que están buscando una hipoteca, en el caso de las fijas sí que han notado algunas subidas.

Sin embargo, en las mixtas varios bancos han mejorado sus tipos por lo que ahora pueden ser la mejor opción sobre todo en tramos fijos de 5 o hasta 10 años.

Con todo esto, el mercado empieza a descontar futuras subidas en los tipos de interés para contener el crecimiento en los precios que ya se está produciendo.

El euríbor pendiente del BCE

De hecho, si nos guiamos por el valor diario del índice, y no por el dato mensual (que al fin y al cabo es una media), podríamos concluir que se está empezando a asumir que el Banco Central Europeo (BCE) pueda subir los tipos hasta el 3%, es decir, un punto por encima del nivel actual.

Para los analistas de Kelisto esa idea cada vez parece menos descabellada. Y es que, tras cinco semanas de ataques y contraataques, el conflicto bélico parece estar más cerca de intensificarse que de acabarse.

Estados Unidos e Irán han intercambiado propuestas de alto el fuego, pero sus posturas son muy distantes. Además, nadie parece mostrarse optimista respecto a que sus conversaciones indirectas conduzcan a un acuerdo.

Por si fuera poco, se especula con un posible despliegue de miles de tropas terrestres estadounidenses para tomar territorio iraní. Todo ello ha hecho que nadie esté seguro de que el BCE vaya a seguir mostrando la cautela de los últimos meses ni de que seguirá sin modificar en los tipos de interés durante las próximas reuniones.

De hecho, la propia presidenta, Christine Lagarde, ha hecho énfasis en que el organismo monetario está preparado para aplicar subidas próximamente.

Por todo ello, con la máxima cautela, los expertos consideran que es probable que en las próximas reuniones de 2026 podamos ver alguna subida de tipos, especialmente si el conflicto bélico escala disparando todavía más el precio de las materias primas.

“Eso sí, con estos niveles veremos fuertes subidas en la cuota de las hipotecas variables que se vayan revisando en los próximos meses”, explica el portavoz de Kelisto, Pedro Ruiz.