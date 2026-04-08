Al menos una decena de empleados ha previsto salir de Aedas Homes en el mes de abril tras cerrar el año fiscal de la compañía. Concretamente, los trabajadores habrían esperado a cobrar el bonus extraordinario para buscar nuevas oportunidades laborales fuera de la promotora inmobiliaria.

Según han asegurado fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO, varias personas habrían planteado a la empresa su salida voluntaria motivada en muchos casos por las perspectivas de futuro dentro de la compañía y la reciente integración con Neinor.

Las voces consultadas apuntan que la incertidumbre generada a raíz de la OPA ha empujado a algunos integrantes a pactar su marcha para después del 31 de marzo. En esta fecha finalizó el año fiscal de la inmobiliaria y, además, se repartió el bonus del que se han podido beneficiar aquellos que aguantaran hasta entonces como parte del equipo.

Esta retribución extraordinaria supone cobrar un plus de entre un 20% y un 25% de la retribución fija en función de la posición ocupada en la compañía. De esta manera, una de las salidas más relevantes de los últimos días es la de Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de la promotora.

Reorganización del departamento IT

El responsable de la estrategia de aplicaciones y datos de Aedas Homes ha abandonado en este contexto la empresa tras seis años al frente del departamento fusionado con la parte de Innovación y Marca de la promotora que lidera Javier Sánchez.

Según han confirmado a este medio fuentes de Neinor, la intención tras su marcha voluntaria es repartir las funciones entre el equipo de Tecnologías de la Información (IT). Al menos, por ahora, el proceso de integración de ambas entidades sigue su curso y más adelante se valorará de qué manera reorganizar cada estancia del grupo.

Por el momento, Valero ha hecho pública su marcha a través de sus redes sociales y ha agradecido a sus «compañeros, departamentos y partners» que hayan impulsado el cambio tecnológico desde dentro:

«Cierro este capítulo con el orgullo de haber posicionado a una empresa del sector inmobiliario como líder indiscutible en tecnología e inteligencia artificial, incluso fuera de su sector», ha comentado.

Cascada de salidas tras la OPA

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas este periódico también se hizo eco del despido de María José Leal como CFO de Aedas Homes. Una baja que marcó el inicio de una cascada de salidas de la promotora madrileña. Enmarcados en la recta final de dos OPA paralelas de Neinor sobre la entidad, hace dos meses fueron saliendo uno a uno hasta cinco integrantes de la cúpula de Aedas.

Ya con los ejecutivos de Neinor integrados en el consejo de administración se aprobó la renuncia del hasta entonces consejero delegado (CEO) y vicepresidente de Aedas, David Martínez, y el cese de otros cuatro consejeros Javier Martínez-Piqueras, Cristina Álvarez, Patxi Xabier Castaños y Santiago Fernández, hasta entonces presidente de Aedas.

En esta nueva etapa para la compañía, el co-CEO y director de finanzas de Neinor, Jordi Argemí formará parte del consejo y de la comisión de auditoría y control, así como de la comisión de nombramientos y retribuciones de la empresa. Borja García-Egotxeaga, por su lado, encabeza desde el pasado mes de febrero el consejo de administración con la categoría de ejecutivo.