Las ventas de vehículos electrificados han cerrado el año con un aumento de un 50% hasta superar las 8.000 unidades, según los datos de la patronal de los fabricantes automovilísticos (Anfac). Un dato que aparentemente puede parecer positivo pero que en realidad es una muestra más del fracaso de las políticas que está aplicando el Ministerio de Teresa Ribera -Transición Ecológica-, ya que si nos fijamos sólo en los turismos ‘cero emisiones’ vemos que ni siquiera se han cumplido ni la mitad de los objetivos del Gobierno para alcanzar los número impuestos desde Bruselas. Mientras, el Ejecutivo apuesta por seguir con los brazos cruzados y no tocar la fiscalidad de este tipo de movilidad para incentivar su compra -como ya hacen otros países como Portugal- para evitar reducir la recaudación en IRPF e IVA.

Unos objetivos que el Gobierno ecologista de Pedro Sánchez no logró alcanzar en 2022 y, de no cambiar la burocracia para instalar puntos de recarga e imponer rebajas fiscales para la compra de este tipo de motorizaciones, tampoco se alcanzarán en 2023. En concreto, el Ministerio de Transición Ecológica se ha propuesto vender 225.000 coches electrificados en 2023 para alcanzar los 5 millones en 2030. Si dividimos esta cifra entre doce nos sale un total de 18.750 unidades de ‘cero emisiones’ al mes y en enero los concesionarios tan sólo han matriculado 8.000, una cifra que no llena ni a la mitad de lo estimado por el Ejecutivo.

Lejos de Europa

«Estamos preocupados con la evolución de los turismos electrificados: sólo suponen el 11% de las ventas mensuales y apenas de 7.000 unidades. Así no vamos a recuperar terreno con los países líderes en Europa, entre los que queremos estar», explica José López-Tafall, director general de Anfac.

López-Tafall, señala que «desde Anfac somos conscientes de la delicada situación económica que atraviesa nuestro país y de que la compra de un vehículo siempre es un notable esfuerzo para las familias, pero países de nuestro entorno en Europa, bajo condiciones similares, están logrando acelerar la electrificación». «Este 2023, y hasta 2025, son el período clave que marcará la diferencia entre ser líder o seguidor, y hay que actuar en consecuencia».

Hacienda descarta una rebaja fiscal

«Hemos presentado una Hoja de Ruta 2023-2025 de medidas con carácter urgente en tres ámbitos clave: mejora de los planes de ayuda, medidas eficaces e inmediatas de desarrollo de puntos de recarga de acceso público y, especialmente, una fiscalidad que sea una herramienta incentivadora de la compra. Lo que ya no vale es seguir igual, si queremos resultados diferentes hemos de apostar por medidas diferentes. Nuestra obligación es advertirlo y hacer propuestas concretas, el tiempo se está acabando», asegura López-Tafall.

Mientras, tal y como ha avanzado este diario, el Ministerio de Hacienda no tiene intención de retocar la fiscalidad del automóvil en 2023 y descarta imponer una rebaja del IVA para las empresas que apuesten por renovar su flota con vehículos eléctricos -como ya hacen otros países europeos-, así como la eliminación de los impuestos a la renta de las ayudas del plan MOVES III.

Mercado de turismos

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas en enero un 56,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 29.874 unidades entregadas, que con un 46,57% de las ventas se mantienen como primera opción de compra.

En cuanto al mercado de turismos electrificados, en enero aumentan sus ventas un 43,9%, con 7.175 unidades vendidas. Los eléctricos de batería (BEV) crecen un 72,3% hasta las 3.061 unidades en el mes, al igual que los híbridos enchufables (PHEV) con un incremento en sus matriculaciones del 28,2% hasta las 4.114 unidades. En este primer mes, los turismos electrificados suman el 11,19% del mercado total de turismos.