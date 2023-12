Vas a enamorar a tus invitados con los manteles navideños de Lidl

La Navidad es una época del año en la que nos gusta reunirnos con nuestros seres queridos y compartir momentos especiales. Una de las formas de celebrar la Navidad es preparar una mesa bonita y acogedora, donde podamos disfrutar de una buena comida y una buena conversación. Pero, ¿cómo conseguir que nuestra mesa sea la más bonita y original de todas? La respuesta está en los manteles navideños de Lidl que ahora te mostramos y que enamorarán a todos tus invitados.

Enamora a tus invitados con los manteles navideños de Lidl

Los manteles navideños de Lidl son unos productos estrella que no pueden faltar en tu hogar esta Navidad. Se trata de unos manteles de tejido resistente y que repelen los líquidos. Además, tienen unos diseños preciosos y variados, que se adaptan a todos los gustos y estilos. Con estos manteles, vas a enamorar a tus invitados y a crear un ambiente navideño único.

Mantel cuadrado 130 x 160 cm

Este mantel es ideal para mesas cuadradas o rectangulares, ya que tiene unas medidas de aproximadamente 130 x 160 cm. Está fabricado con 100% polipropileno, un material que es fácil de lavar y de planchar, y que no contiene PVC. Además, tiene tres modelos diferentes para elegir:

Rojo con cuadros: este modelo es perfecto para los amantes de lo clásico y lo tradicional. El color rojo es el protagonista de este mantel, que tiene unos cuadros en verde y negro para un estilo tartán que le aporta a tu mesa un toque elegante y festivo. Este mantel combina muy bien con vajillas blancas o doradas, y con adornos navideños como velas, piñas o ramas de acebo.

Blanco con motivo navideño de acebo: este modelo es ideal para los que prefieren un estilo más sobrio y minimalista. El color blanco es el fondo de este mantel, que tiene unos motivos navideños de acebo en tonos verdes y rojos. Este mantel es muy versátil y se puede combinar con vajillas de cualquier color, y con adornos navideños como bolas, estrellas o guirnaldas.

Blanco con flores: este modelo es perfecto para los que quieren darle un toque original y romántico a su mesa. El color blanco es también el fondo de este mantel, que tiene unas flores de diferentes colores y tamaños. Este mantel es muy alegre y colorido, y se puede combinar con vajillas de colores vivos, y con adornos navideños como flores, frutas o lazos.

Este mantel tiene un precio de 4,99 euros, y lo puedes encontrar en la página web de Lidl o en tu tienda más cercana.

Mantel redondo Ø160 cm

Este mantel es ideal para mesas redondas, ya que tiene un diámetro de aproximadamente 160 cm. Está fabricado con el mismo material y las mismas características que el mantel cuadrado, pero solo tiene un modelo disponible que puedes ver en la imagen con este estampado de cuadros que resulta de lo más navideño. Ideal para combinarlo con una vajilla blanca.

Este mantel también tiene un precio de 4,99 euros, y lo puedes encontrar en la página web de Lidl o en tu tienda más cercana.

Con estos manteles navideños de Lidl, vas a conseguir que tu mesa sea la más bonita y original de todas. No solo son unos manteles que tienen unos diseños preciosos y variados, sino que también son unos manteles que son resistentes. Además, son unos manteles que son fáciles de lavar y de planchar, y que no contienen PVC. Con estos manteles, vas a proteger tu mesa de manchas y daños, y vas a crear un ambiente navideño único. No lo dudes más, y hazte con los manteles navideños de Lidl. Vas a enamorar a tus invitados y a disfrutar de una Navidad inolvidable.