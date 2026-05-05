Unicaja obtuvo un beneficio de 161 millones en el conjunto del primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad financiera al publicar sus cuentas trimestrales este martes.

Los ingresos totales (margen bruto) de Unicaja entre enero y marzo fueron de 520 millones de euros, un 1% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 1,3%, hasta los 373 millones de euros.

El banco repartirá un 95% del resultado atribuido, entre el dividendo ordinario, con un payout del 70% y las recompras de acciones o dividendos adicionales, estimados en otro 25% adicional.

Los gastos de personal del banco fueron de 145 millones de euros en el trimestre, un 2,5% más, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 77 millones, un 8,5% más. El impacto de las amortizaciones se elevó un 5%, hasta los 23 millones de euros, mientras que se destinaron 20 millones a provisiones, un 9% menos.

Balance y solvencia

En lo que respecta al balance, a cierre del 31 de marzo de 2025 Unicaja contabilizaba activos valorados en 99.087 millones de euros, un 2,5% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela a coste amortizado crecieron un 2%, hasta los 48.782 millones de euros.

Del total de la cartera crediticia, el volumen de préstamos de dudoso recobro era de 981 millones de euros, lo que supone un descenso del 20,3% respecto a un año antes. De esta forma, la ratio de morosidad se redujo en seis décimas, hasta el 2%.

En el primer trimestre, la nueva producción de crédito alcanzó los 2.845 millones (+9,6%), de los que 913 millones correspondieron a hipotecas de particulares, lo que supone el 32% del total.

Asimismo, el banco contabilizaba pasivos por valor de 92.042 millones de euros, un 2,4% más, de los cuales los depósitos de clientes eran 76.929 millones de euros, un 1,2% menos.

Fuera de balance, Unicaja registraba al cierre de marzo 16.901 millones de euros de clientes en fondos de inversión, un 17,2% más que un año antes. Los fondos de pensiones acumulaban un patrimonio de 3.556 millones, un 2,3% menos, mientras que los seguros de ahorro se situaron en 3.829 millones, un 2,9% menos. El resto del patrimonio gestionado por cuenta de clientes era de 1.615 millones, un 13,9% más.

En lo que se refiere a otras métricas de solvencia, el banco registro una ratio de capital CET1, el de mayor calidad, del 15,8% en su variante ‘fully loaded’, cuatro décimas más. La ratio de capital total mejoró en dos décimas, hasta el 19,6%. El retorno sobre capital (RoTE) fue del 9,6%, una décima menos, aunque si se ajusta al exceso de capital, mejoró en dos décimas, hasta el 11,9%.

En el trimestre, el banco cerró 20 oficinas, hasta situarse en 925 sucursales, además de elevar su plantilla en 98 personas, hasta 7.379 trabajadores.