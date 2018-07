La huelga de taxis golpea al turismo en Barcelona y amenaza con dañar la temporada en todo el país

Los taxistas se concentran en las principales ciudades para limitar las licencias de VTC Las asociaciones de comercio y restauración mantienen que "hace daño a la 'marca Barcelona'" Cae el tráfico de clientes un 25% con respecto a un día normal

La huelga de taxis, con origen en Barcelona y cuyo conflicto se ha extendido a decenas de ciudades españolas, ha golpeado al sector turístico y al comercio de la Ciudad Condal en plena temporada alta. Las asociaciones de comercio de la capital catalana han dado la voz de alarma porque desde el pasado viernes, cuando comenzaron las concentraciones hasta este lunes, han notado una caída en el consumo. La expansión del conflicto a otros puntos de España hace temer por un efecto contagio en un mes clave para el sector turístico.

La afluencia de gente ha caído un 25% en las tiendas con respecto a un día normal, según datos de RETAILcat, que representa a más de 35.000 establecimientos comerciales en el territorio catalán. “La gente quiere pasear y comprar con tranquilidad, evitando los conflictos, por eso muchos han optado por otras zonas de la ciudad”, afirma Salva Vendrell, Vicepresidente de RETAILcat y Presidente de la Fundación Barcelona Comercio. “Pensamos que el bloqueo a la ciudad, provoca el efecto contrario al deseado por el sector del taxi: mala imagen y desafección de la ciudadanía“.

“Hemos notado una caída del consumo inmediato, sobre todo en el horario nocturno porque el taxi tiene mayor movimiento y uso en horario nocturno, además teniendo en cuenta que el verano es la temporada más alta de consumo”, explica Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración de Barcelona, quien añade que se han cancelado reservas en diferentes restaurantes y establecimientos por los paros.

Desde el Gremio de Restauración entienden “legítimas todas las demandas del sector del taxi”, pero viven esta situación con preocupación ya que “venimos de un 2017 especialmente complicado y de una etapa de Gobierno municipal donde la ‘marca Barcelona’ no ha sido especialmente una prioridad. En lo que llevamos de año, no tenemos unas cifras similares consumo y no nos estamos recuperando como deberíamos”, sostiene.

El sector de la restauración y el comercio no se libró de los efectos del procés. La incertidumbre en Cataluña pasó factura a los hosteleros: cayó el consumo, el transporte, el turismo y también la hostelería. En noviembre de 2017, la facturación cayó entre el 15% y el 30% en los meses del auge del independentismo.

Afecta a los trabajadores

Desde RETAILcat también denuncian que el “bloqueo” del taxi no sólo ha afectado a la clientela, también a los trabajadores del sector del retail. Uno de cada tres empleados ha tenido serias dificultades para acceder a su puesto de trabajo y todos se muestran “preocupados” por la sensación de “inseguridad y tensión” presente en las zonas céntricas, donde se concentra el sector del comercio.

Desde las diferentes asociaciones instan al sector del taxi a encontrar una vía para convivir con otros operadores del mercado y adaptarse a las reglas del juego, tal y como han hecho en el mundo del retail con la irrupción del e-commerce. “Al igual que el sector del comercio tradicional, convive hace años con nuevos operadores (grandes establecimientos especializados y empresas de e-commerce). Para el comercio esto ha cambiado completamente las reglas del juego: con un recorte muy significativa de los márgenes y una elevada presión en la búsqueda de la excelencia y de una mejor experiencia de compra que haga que los clientes, libres de elegir entre las diferentes alternativas, valoren el papel del comercio de proximidad por su buen servicio, por su papel vertebrador de las ciudades y por su función social”, apuntan.

Marca ‘Barcelona’

Pallarols pone en valor que este tipo de conflictos afectan al turismo, “una de las industrias más productivas” y que aportó 172.900 millones de euros a la economía española en 2017, lo que supone un 14,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

“Con la huelga nos jugamos nuestra imagen internacional y nuestra confianza como destino turístico. Nos estamos haciendo un mal favor”, mantiene el director del Gremio de Restauración de Barcelona.