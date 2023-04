¿Trabajas en el extranjero y no sabes si tienes que hacer la declaración de la renta?

Mañana se abre el plazo para presentar la declaración de la renta 2022, y al hacerla son muchas las dudas que pueden surgir, por lo que conviene buscar la información adecuada para tenerlo claro y poder presentarla de forma exacta según tus datos del año anterior. Muchas personas se preguntan si hay que hacer la renta si trabajas en el extranjero, ya que es una situación en la que se pueden encontrar un gran número de ciudadanos, y si sigues leyendo te damos todos los detalles sobre esta cuestión.

¿Hay que hacer la renta si trabajas en el extranjero?

Trabajar en un país diferente al tuyo puede hacer que surjan muchas dudas a nivel fiscal, especialmente sobre si debes estar sujeto a tributación en dos países diferente, sobre todo con las variadas formas en las que se puede tener una experiencia laboral internacional actualmente. Esta variedad hace que no exista una respuesta única, hay muchos matices, pero sí hay algunos principios que debes conocer para saber cuál te afecta en tu caso particular.

A nivel fiscal, se entiende que ya no vives en España si tu residencia fiscal ha estado más de 183 días fuera del territorio nacional y si tus rentas del trabajo se sitúan fuera de España a todos los efectos, incluido el núcleo familiar, ya que si tú vives y trabajas en otro país pero tu cónyuge y tus hijos siguen viviendo en España, se te considerará residente en este país. También se te considerará residente en España si realizas en este país la mayoría de tus gastos o mantienes tus principales inversiones o propiedades a pesar de hacer tu vida en otro país.

En el caso de que hayas pasado más de 183 días en el año anterior trabajando en el extranjero y no cumplas ninguno de los demás criterios mencionados en el punto anterior, entonces no tendrás que hacer la renta en España. Únicamente en el caso de que generes alguna renta en España viviendo fuera es posible que tengas que pagar el impuesto sobre la renta de no residentes, dependerá de las cantidades que se manejen en cada caso.

Es importante destacar que existe un convenio para evitar la doble imposición al trabajar en el extranjero, el cual hace que si pagas una renta en otro país, no lo harás en España, y viceversa, es decir, no pagarás por la misma renta dos veces en dos países diferentes.