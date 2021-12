Telefónica pagará en enero un bono de 250 euros a los empleados de Telyco, la filial de tiendas propias del grupo, para compensar la brusca aceleración de la inflación, según ha pactado con los sindicatos en la extensión del convenio colectivo de la sociedad.

La compañía ha acordado con los sindicatos una subida salarial del 1%, en línea con el resto del grupo, y la consolidación en las tablas salarias de subidas de 150 euros.

«Desde UGT, valoramos esta subida salarial de manera satisfactoria, ya que nunca antes habíamos logrado un incremento de este calibre, si traducimos a porcentaje todas las partidas conseguidas», aseguró el sindicato en un comunicado.

El convenio renovado pasa también a regular el teletrabajo, que será voluntario con posibilidad de tener dos domicilios para teletrabajar y con unas condiciones económicas de compensación de gastos reguladas, registro de jornada y derecho a la desconexión digital.

«Las negociaciones han sido duras y difíciles y no han estado exentas del riesgo de ruptura (…) Existía un riesgo mayor de ir a negociar un nuevo convenio y no conseguir las mismas condiciones (…) porque el escenario actual no invita a aventuras», señaló el comunicado del sindicato.

CCOO informó en otro comunicado de que «esta subida salarial es importante y el acuerdo supone un acercamiento a las condiciones laborales del CEV», en referencia al convenio colectivo.