Teamtailor: la empresa que quiere cambiar el paradigma de inversión entre clientes y empleados

La compañía Teamtailor, fundada en Estocolmo hace 10 años, se ha especializado en la atracción y gestión eficiente de los procesos de captación de talento en las empresas. A día de hoy tiene presencia en más de 90 países y espera alcanzar los 250 empleados a final del verano. La empresa cerró una ronda de financiación, hace unas semanas, en la que consiguieron nada menos que 10 millones de euros, aunque, según nos cuenta Carlos Gutiérrez, Head of Sales for Spain and LATAM, podrían haber captado más y han preferido no hacerlo.

“Desde siempre hemos sido una compañía muy enfocada en ser capital-efficient, somos capaces de crecer a más de un 90% en mercados muy diversos quemando poca caja, apalancándonos en nuestras ventas; por lo que, realmente, el coste de la sobre-financiación (perder el control de la compañía) no tiene sentido para nuestros fundadores en este momento. Creemos que con lo que teníamos en la caja y esta ronda de 10M€, tenemos runway de sobra para cumplir nuestros objetivos de crecimiento”, explica Gutiérrez.

Al hablar del futuro de los departamentos de Recursos Humanos Carlos Gutiérrez se muestra optimista: “Queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino” y asegura que en los últimos años “ha habido un cambio muy potente”. “Los departamentos de RRHH han dejado de ser, en su mayoría, áreas de gestión administrativa para ser cada vez más aliados del negocio y de los empleados, con mucho foco en el bienestar y desarrollo de los equipos humanos, la gasolina de las empresas. Cada vez son menos back-office, menos gestión, para ser áreas estratégicas, con más presencia en los comités de dirección de las compañías”, reflexiona.

En este proceso de cambio, España aún se sitúa por detrás de otros países, según el Jefe de Ventas de España y LATAM de Teamtailor, “hay condiciones macro que lo explican: somos un país que, históricamente, ha sido muy poco ‘candidate-driven’ por el paro endémico en el que estamos sumergidos desde hace años. Ha habido siempre mucha más demanda de trabajo que oferta, y eso se nota. En mercados como Reino Unido es al contrario, y en España en ciertos sectores, como el tecnológico, también”.

Ya desde antes de la pandemia, la digitalización ha adquirido un protagonismo muy grande en todas las empresas y también, por supuesto, en las áreas de Recursos Humanos. En este sentido, Gutiérrez aleja la idea de que la digitalización aplicada a los RRHH acabe con el trato la empresa y el empleado o candidato. “Nuestro objetivo no es, ni mucho menos, deshumanizar los RRHH. Precisamente nuestro objetivo es liberar a los departamentos de personas de carga administrativa que no aporta valor para que se puedan centrar en lo único importante: los candidatos”.

Otro de los objetivos de Teamtailor es hacer que las compañías entiendan lo importante que es invertir en que los “potenciales candidatos” quieran desarrollar su vida laboral en ellas. “Trabajamos día a día para cambiar este paradigma: si todos estamos de acuerdo en que el motor de la compañía son los empleados, ¿por qué destinamos tantos recursos de marketing a captar clientes y tan pocos (o ninguno) a posicionarnos como compañías atractivas para nuestros potenciales candidatos? Todavía encontramos empresas del IBEX que ni siquiera tienen un apartado en su página web para sus candidatos”. Por eso, entre otras cosas, Carlos Gutiérrez insiste en que queda mucho por hacer, pero también en que el camino es el adecuado.