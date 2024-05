El té japonés de Mercadona con innumerables propiedades y que debes probar ya

En los pasillos de cualquier Mercadona, entre un sinfín de opciones de infusiones y bebidas saludables, destaca una variedad que no solo invita al paladar a un viaje exótico, sino que también promete beneficios para la salud dignos de atención: el té Matcha. Esta bebida tradicional japonesa ha ganado popularidad en España gracias a su combinación única de sabor y propiedades saludables. Entre las diversas opciones disponibles, el té matcha en polvo de la marca Hacendado se presenta no solo como una moda pasajera, sino como una elección de estilo de vida que muchos ya están adoptando.

El té matcha, en particular, ha visto un aumento en su popularidad no sólo por su vibrante color verde y su sabor distintivo, sino también por su versatilidad y los beneficios que ofrece. Mercadona ha sabido capturar la esencia de esta tradición milenaria en su producto, proporcionando a los consumidores españoles la oportunidad de integrar este tipo de té en su rutina diaria de manera accesible y asequible. Este producto, 100% té verde en polvo, no sólo es auténtico y directamente traído de Japón, sino que también se adapta a la vida moderna con sus prácticos sobres individuales.

Optar por el té matcha de Mercadona no es simplemente elegir una bebida; es elegir un estilo de vida. Los consumidores buscan cada vez más productos que ofrezcan más que solo satisfacción inmediata; buscan beneficios a largo plazo para la salud, y el té matcha promete justamente eso. Con cada sobre, uno puede esperar no solo una experiencia culinaria refrescante y energizante, sino también un impacto positivo en el bienestar general. A continuación, exploraremos más a fondo qué es exactamente el té matcha, cómo puedes disfrutarlo y qué precauciones debes considerar.

El té Matcha que triunfa en Mercadona

El té matcha es un tipo de té verde que se origina en Japón y que ha formado parte de la cultura y tradición japonesa durante siglos, especialmente en la ceremonia del té. A diferencia de otros tipos de té, el matcha se produce moliendo las hojas de té verde hasta obtener un polvo fino y brillante, lo cual permite que toda la hoja se consuma disuelta en agua, conservando así todos sus nutrientes y antioxidantes.

El té matcha de Mercadona, como se menciona en su empaque, es 100% té verde en polvo, sin aditivos, conservando la pureza y las propiedades del producto original japonés. Se vende en una caja que contiene 10 sobres (15 gramos) y el precio es de 3,20 euros, por lo que se ha convertido en uno de sus tés más vendidos y sobre todo, uno de los que más se recomienda dadas sus propiedades y beneficios que a continuación repasamos.

Beneficios del Té Matcha en polvo de Mercadona

El té matcha es célebre no sólo por su sabor único sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Aquí algunos de los más destacados:

Rico en antioxidantes: El matcha es conocido por tener un alto contenido de catequinas, un tipo de antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de muchas enfermedades.

El matcha es conocido por tener un alto contenido de catequinas, un tipo de antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. Mejora la energía y concentración: Gracias a su contenido de cafeína y L-teanina, el té matcha proporciona un «subidón» de energía sin los nerviosismos que a veces provoca el café. Además, la L-teanina promueve la concentración y la calma mental.

Gracias a su contenido de cafeína y L-teanina, el té matcha proporciona un «subidón» de energía sin los nerviosismos que a veces provoca el café. Además, la L-teanina promueve la concentración y la calma mental. Apoya la pérdida de peso: Estudios sugieren que el matcha puede ayudar a acelerar el metabolismo y aumentar la quema de calorías, lo que puede contribuir a la pérdida de peso.

Cómo preparar y disfrutar el Té Matcha de Hacendado

El té matcha de Mercadona puede disfrutarse de diversas maneras, ya sea en batidos, mezclado con leche o zumo, o de manera tradicional con agua caliente a 80°C. Aquí te dejamos una guía simple para preparar el matcha:

Calienta agua hasta que alcance una temperatura de unos 80°C . Evita que hierva completamente para no amargar el té.

hasta que alcance una temperatura de unos . Evita que hierva completamente para no amargar el té. Coloca un sobre de té matcha en un cuenco o taza.

Añade aproximadamente 70-100 ml de agua caliente.

Usa una cuchara o si tienes, una pequeña batidora eléctrica para mezclar el té energéticamente hasta que esté completamente disuelto y haya una espuma ligera en la superficie.

y haya una espuma ligera en la superficie. Disfrútalo inmediatamente para aprovechar todas sus propiedades.

Precauciones

Aunque el té matcha es seguro para la mayoría de las personas, su alto contenido de cafeína puede ser problemático para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Además, se recomienda consumirlo con moderación si eres sensible a la cafeína. En concreto, el té Matcha que encontramos en Mercadona tiene 0.049 gramos de cafeína por cada sobre de 15 gramos.

El té matcha de Mercadona es una excelente manera de disfrutar de los beneficios del té verde japonés de manera práctica y deliciosa. Ya sea para mejorar tu concentración, aumentar tu consumo de antioxidantes o simplemente disfrutar de una bebida refrescante, este producto ofrece una excelente opción para incorporar a tu dieta.