No es ningún secreto que con la llegada del buen tiempo muchos comienzan a preocuparse más por su alimentación. Es la época del año en la que más se habla de dietas, de hábitos saludables y de esa eterna batalla entre comer rico y comer sano. Pero ¿y si te dijera que uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española puede convertirse en tu mejor aliado para perder peso? Pues sí, existe una forma de preparar tortilla de patatas que no sólo es deliciosa, sino que además se adapta perfectamente a una dieta equilibrada. Una receta con ingredientes Mercadona, para crear un plato delicioso y saludable.

Muchas personas creen que para adelgazar hay que renunciar al sabor o restringirse demasiado. Pero lo cierto es que el secreto está en cómo se cocina, qué ingredientes se eligen y en qué proporciones. En este caso, lo sorprendente es que todos los productos se pueden encontrar en Mercadona, lo que facilita muchísimo la tarea de cuidarse sin complicarse la vida. Esta receta, que ya se ha hecho viral en TikTok, está arrasando por su sencillez y porque demuestra que comer bien no está reñido con disfrutar de un buen plato. Una receta creada por una nutricionista y que no sólo respeta los principios de una dieta saludable o que te sirve para la fase en la que deseas perder grasa cuando entrenas, sino que también es saciante, económica, fácil de preparar y, lo mejor de todo, no te hará sentir que estás a dieta. Vamos a ver por qué esta tortilla de patatas saludable de Mercadona puede ser una opción perfecta si estás intentando perder peso sin renunciar al placer de comer.

El plato de Mercadona que recomienda una nutricionista

Lo que hace tan especial a esta versión saludable de tortilla de patatas que ha dado a conocer la experta en nutrición @mariaamdr.fit, es su sencillez y el enfoque práctico con el que se prepara. Ella la prepara para quienes entrenan y desean perder grasa, pero es perfecta también para alguien que esté a dieta y no quiera renunciar a un plato tan exquisito de nuestra gastronomía.

Según su método, en lugar de freír las patatas en abundante aceite como manda la receta tradicional, se cocinan previamente en el microondas usando las bolsas de patata especial para microondas de Mercadona. Este paso no solo reduce drásticamente el contenido calórico del plato, sino que también conserva los nutrientes esenciales del tubérculo.

Después de cocerlas durante unos siete minutos, se cortan en trozos pequeños y se doran ligeramente en la sartén con apenas un chorrito de aceite de oliva. Esto permite conseguir esa textura crujiente por fuera y melosa por dentro tan característica de la tortilla, sin necesidad de sobrecargarla de grasa. A nivel nutricional, es un plato completo que aporta hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas del grupo B y una sensación de saciedad muy duradera.

El otro ingrediente protagonista de esta receta es el huevo, otro alimento que ha estado injustamente demonizado durante años. Según explica la experta, lejos de ser malo para el colesterol, como se pensaba antes, hoy sabemos que el huevo es una de las mejores fuentes de proteína completa que existen. En esta tortilla se utilizan cuatro huevos, lo que convierte al plato en una excelente opción para la cena o incluso para el almuerzo.

Además, según muestra en su vídeo al batir los huevos, se les puede añadir un toque especial con ingredientes como la trufa rallada de Mercadona, que aporta un sabor delicioso sin sumar apenas calorías. El resultado final es una mezcla que no sólo es sabrosa, sino que también es ideal para quienes buscan perder grasa sin perder masa muscular. Este tipo de recetas demuestra que comer saludable no es aburrido, y que basta con tener un poco de creatividad en la cocina para lograr platos sorprendentes.

¿Por qué esta tortilla «no puede engordar»?

Obviamente, ningún alimento tiene la capacidad de engordar o adelgazar por sí solo. Todo depende del contexto general de la dieta, del balance entre lo que se consume y lo que se gasta. Pero cuando María, la creadora del vídeo viral, dice que «esto no puede engordar», se refiere a que los ingredientes elegidos y la forma en la que se preparan tienen un impacto mínimo en una dieta hipocalórica.

La patata, por ejemplo, contiene unas 70 calorías por cada 100 gramos, y aporta una gran cantidad de fibra que ayuda a mantenernos saciados. Al estar cocida y no frita, se evita el exceso de grasas saturadas. Si a eso se le suma el huevo como fuente de proteína, y una cocción cuidadosa sin exceso de aceite, el resultado es un plato equilibrado, con buen perfil nutricional y perfectamente apto para quienes están cuidando su alimentación.

Cómo integrarla en tu menú semanal sin salirte de la dieta

Una de las ventajas de esta tortilla saludable es que se adapta muy bien a cualquier momento del día. Se puede tomar como cena ligera, acompañada de una ensalada de hojas verdes o de un poco de gazpacho, o como plato principal en el almuerzo si se complementa con una ración de verdura al vapor. Incluso se puede preparar en versión mini para llevar al trabajo o tomar como tentempié.

Por último, al prepararla en casa, puedes ajustar las cantidades a tus necesidades calóricas. Si estás en una fase de definición o pérdida de peso, puedes reducir la cantidad de huevo o usar claras para aligerar el contenido proteico. También puedes experimentar con especias, hierbas o incluso añadir cebolla o calabacín para darle más volumen sin sumar muchas calorías. Es un plato tan versátil como delicioso.