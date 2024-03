Son todo buenas noticias para los amantes del chocolate: la novedad de Mercadona que causa furor

El chocolate es uno de los alimentos más consumidos y apreciados en el mundo. Tiene un sabor delicioso, una textura cremosa y un aroma irresistible. Además, se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, como mejorar el ánimo, el rendimiento cognitivo y la circulación sanguínea. Sin embargo, no todo el chocolate es igual, ni tampoco todas las personas pueden disfrutarlo de la misma manera. Algunas personas tienen intolerancia al gluten o a la lactosa, lo que les impide consumir muchos productos que contienen estos ingredientes, entre ellos, el chocolate.

Pero eso ya no es un problema, gracias a la novedad de Mercadona que está causando furor entre los amantes del chocolate: el bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa. Se trata de un producto que ofrece todo el sabor y la calidad del chocolate, sin contener gluten ni lactosa, lo que lo hace apto para las personas que sufren de estas intolerancias. Además, tiene un precio muy asequible: solo 3,10 € el paquete de 300 g.

Así es la novedad de chocolate que arrasa en Mercadona

El bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa de Mercadona es un producto que se ha elaborado con ingredientes naturales y de primera calidad, como el cacao, el aceite de girasol, el azúcar y los huevos. No contiene conservantes ni colorantes artificiales, lo que lo hace más saludable y natural. Tiene una textura esponjosa y húmeda, y un sabor intenso y equilibrado, que no resulta ni demasiado dulce ni demasiado amargo. Es ideal para desayunar, merendar o tomar como postre, solo o acompañado de leche, café, fruta o helado. Y lo mejor de todo y que todo el mundo resalta, está recubierto de deliciosas pepitas de cacao.

¿Cómo se ha conseguido eliminar el gluten y la lactosa?

El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales, como el trigo, la cebada o el centeno. La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y sus derivados. Algunas personas tienen dificultad para digerir estos componentes, lo que les provoca síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento. Para evitar estos problemas, estas personas deben seguir una dieta libre de gluten y de lactosa, lo que limita mucho sus opciones a la hora de comer.

Para elaborar el bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa, Mercadona ha sustituido la harina de trigo por harina de arroz, que no contiene gluten así como fécula de patata. De esta manera, se ha conseguido un producto que conserva todo el sabor y la textura del chocolate y que es apto para que lo coma todo el mundo.

¿Qué beneficios tiene el chocolate para la salud?

El chocolate es un alimento que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, siempre y cuando se consuma con moderación y se elija el más puro y natural posible. El chocolate contiene antioxidantes, que protegen las células del daño causado por los radicales libres, y que previenen el envejecimiento prematuro y algunas enfermedades degenerativas. También contiene flavonoides, que mejoran la elasticidad y la salud de los vasos sanguíneos, y que reducen la presión arterial y el colesterol malo. Asimismo, el chocolate contiene magnesio, que ayuda a relajar los músculos y a combatir el estrés, y triptófano, que estimula la producción de serotonina, la hormona de la felicidad.

El chocolate también tiene efectos positivos sobre el cerebro, ya que mejora la memoria, la concentración, el aprendizaje y el estado de ánimo. Además, el chocolate tiene un alto valor energético, que ayuda a combatir el cansancio y la fatiga, y aporta sensación de saciedad, lo que evita el picoteo entre horas. Por último, el chocolate tiene un efecto afrodisíaco, ya que aumenta la producción de endorfinas, las hormonas del placer, y de feniletilamina, la sustancia química del amor.

¿Cómo disfrutar del bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa de Mercadona?

El bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa de Mercadona es un producto que se puede consumir en cualquier momento del día, ya sea como desayuno, merienda, postre o capricho. Se puede comer solo, o acompañado de otros alimentos que potencien su sabor y su valor nutricional. Por ejemplo, se puede combinar con leche, café, té o zumo, para hidratarse y obtener más calcio, cafeína, antioxidantes o vitaminas. También se puede acompañar de fruta fresca, como fresas, plátanos, naranjas o kiwis, para aportar más fibra, vitaminas y minerales, y crear un contraste de sabores y texturas. Otra opción es añadirle helado, nata, mermelada o crema de cacao, para hacerlo más cremoso y goloso, aunque hay que tener en cuenta que estos ingredientes aumentan las calorías y el azúcar del producto.

El bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa de Mercadona es un producto que ha llegado para quedarse, y que ha conquistado el paladar de los amantes del chocolate, tanto de los que tienen intolerancia al gluten o a la lactosa, como de los que no. Se trata de un producto que ofrece todo el sabor y la calidad del chocolate, sin renunciar a la salud y al bienestar. Si aún no lo has probado, no esperes más y hazte con él en tu tienda Mercadona más cercana.