Javier Marín, ex consejero delegado del Banco Santander y actual CEO de Singular Bank, ha cumplido su amenaza de demandar a UBS por no respetar la cláusula de no competencia que firmaron cuando Singular compró la banca privada del gigante suizo en España. La razón es la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, incluyendo su unidad de gestión de patrimonios en nuestro país, con lo que vuelve a competir con Singular, y el importe de la demanda se sitúa alrededor de 200 millones.

Varias fuentes del sector confirman que Singular Bank ya ha presentado esta demanda. Marín había dado de plazo a UBS hasta septiembre para que vendiera Credit Suisse en España o para abonar la indemnización incluida en esa cláusula, equivalente al importe que Singular pagó por el negocio de UBS. Al finalizar el plazo sin que se haya cumplido ninguna de estas dos condiciones, Marín ha decidido acudir a los tribunales sin más dilación.

UBS vendió a Singular Bank el negocio de grandes fortunas en España el año pasado, por un precio que rondó los 200 millones. Como es habitual en estas transacciones, Marín impuso a UBS un período de no competencia de tres años, como adelantó OKDIARIO. Pero UBS se quedó esta primavera con Credit Suisse por 3.000 millones para evitar la quiebra del segundo banco suizo. Y esa adquisición comprende todos los activos de Credit Suisse en el mundo, incluyendo su unidad de banca privada en España, lo cual implica que UBS vuelve a estar en el negocio que vendió a Singular. Y esta firma entiende que eso activa la citada cláusula de non-compete.

Un portavoz de Singular Bank declaró que «Singular Bank, como viene defendiendo, ha demostrado en todo momento su honestidad y buena fe en el trato con UBS. La situación legal está clara y si se confirma el incumplimiento de las obligaciones y deberes contractuales de UBS, Singular Bank emprenderá todas las acciones legales necesarias e iniciará las reclamaciones que correspondan para que se cumpla con dichos compromisos y obligaciones».

En declaraciones al diario Expansión, Marín explicó que, «cuando tú compras un competidor, lo primero que haces, en cualquier negocio, es firmar un pacto de no competencia. No puedes permitir que mañana vuelvan a abrir aquí y te vacíen el banco. Habría comprado un cascarón vacío. Entonces firmamos una cláusula de no competencia con sus plazos. Una cláusula de no competencia, natural o sobrevenida, que es lo normal en estos casos». Y añadió que no hay ningún vacío legal: «En absoluto. Si lo hubiéramos pactado así, o si tú lo pactas así en cualquier otro negocio, es que básicamente eres idiota».

Defensa de UBS

UBS intentó vender Credit Suisse la primavera pasada y se aproximaron algunas entidades importantes como Santander, Deutsche Bank, Mapfre o Mutua, pero ninguna ofrecía un precio satisfactorio para los suizos, por lo que descartó la operación. También ha intentado maniobras para esquivar la indemnización, como mantener la marca Credit Suisse en España, pero su matriz ha anunciado la supresión de la misma en todo el mundo en 2025.

Algunas de las fuentes consultadas sostienen que «a UBS tampoco le importa que Singular le lleve a los tribunales, porque tardarán cuatro o cinco años (o más) en tener una sentencia firme y, mientras tanto, seguirá ganando dinero con Credit Suisse. Sin descartar que finalmente gane el pleito o que la indemnización sea inferior a los 200 millones que pide Marín».

Su argumento de defensa será que UBS no ha adquirido voluntariamente un competidor de Singular en España, sino que ha sido algo sobrevenido por el rescate de Credit Suisse en Suiza -que además fue una operación política- en el que la filial española no ha tenido que ver. En consecuencia, según este argumento, no ha incumplido la cláusula firmada con Singular y no debe pagar ninguna indemnización.