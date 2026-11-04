Segurma lanza una línea de negocio para instaladores y prevé captar 200 colaboradores en tres años

Segurma ha presentado una nueva línea de negocio dirigida a instaladores homologados independientes con la que prevé incorporar unos 200 colaboradores en los próximos tres años, lo que, según sus estimaciones, permitiría sumar alrededor de 70.000 nuevos clientes a su cartera.

La propuesta, denominada Segurma Instaladores, permitirá a estos profesionales acceder a la infraestructura tecnológica, la central receptora de alarmas (CRA) y el soporte operativo de la compañía, manteniendo la independencia de sus negocios y la relación comercial con sus clientes, según ha informado la empresa en una nota.

El modelo se inspira en los operadores móviles virtuales de telecomunicaciones y busca facilitar a los instaladores capacidades tecnológicas y operativas sin que tengan que asumir grandes inversiones ni crear nuevas estructuras. La compañía estima que el aprovechamiento de sus economías de escala podría incrementar la rentabilidad de estos negocios hasta un 30%.

La presentación se ha celebrado en las oficinas de su proveedor Hikvision, en un encuentro con instaladores de la zona de Madrid encabezado por el director comercial de Segurma, Iñaki Morteruel. También han participado el presidente ejecutivo, Alfonso Gallardo; el director general, Javier Zorrilla; el responsable del canal indirecto, Iñaki Rio, y el responsable del área de CRA, Ricardo Pérez.

Durante el encuentro, la empresa ha defendido que la iniciativa nace bajo la premisa de «no venimos a competir, venimos a sumar». En este sentido, plantea establecer compromisos por escrito para proteger las carteras de los instaladores y asegura que sus clientes recibirán el mismo nivel de servicio que los propios usuarios de Segurma.

La oferta se articula en cuatro categorías de servicios -básicos, premium, operativos y técnicos- e incluye, entre las soluciones disponibles o previstas, conexión a la CRA, conectividad mediante tarjetas SIM, videoverificación, videoanálisis, detección de incendios y soporte técnico especializado. La central opera las 24 horas del día durante todo el año y dispone de la certificación UNE-EN 50518, según la compañía.

Segurma también ha destacado sus inversiones en inteligencia artificial para analizar las señales recibidas e identificar patrones que permitan detectar incidencias y avanzar hacia una seguridad más predictiva y preventiva.

Asimismo, pondrá a disposición de los instaladores una aplicación para técnicos denominada SBN, junto con herramientas de notificación y elaboración de informes. Esta solución permite gestionar el ciclo de atención de una avería, desde la recepción del aviso y la asignación de tareas hasta el registro de las intervenciones y el cierre de la incidencia. El servicio se completará con asistencia técnica remota y presencial.

La compañía prevé desplegar progresivamente esta línea de negocio y ampliar su oferta durante los próximos meses, con la incorporación de nuevas soluciones de equipamiento y servicios a lo largo de 2027.

Según los datos facilitados por Segurma, su central receptora de alarmas pasó de 5.407 conexiones en 2017 a superar las 70.000 en 2025. Unas 5.000 conexiones corresponden a instaladores independientes, una actividad que ha servido de base para diseñar la nueva propuesta.

Con más de 40 años de trayectoria y más de 400 profesionales, Segurma incorpora Instaladores como su tercera línea de negocio, junto a Hogar y Negocio, y Empresa.