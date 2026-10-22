Segurma se alía con Grupo SNB para incorporar una aplicación de seguridad personal con alertas SOS

Segurma ha alcanzado un acuerdo con Grupo SNB para incorporar la aplicación de seguridad personal SNB Guardian a su oferta y extender sus servicios de protección de hogares y negocios al acompañamiento de las personas en sus desplazamientos y actividades cotidianas, según ha informado la compañía en un comunicado.

La aplicación ofrece asistencia permanente e incluye funciones de alerta SOS, seguimiento de trayectos y grabación de audio y vídeo ante posibles situaciones de riesgo. Con esta alianza, la empresa busca ampliar la protección a circunstancias como el regreso a casa o los paseos nocturnos.

Entre sus herramientas figura una prealerta que permite grabar vídeo y audio y registrar la ubicación del usuario. Si este no la cancela, se convierte automáticamente en una alerta SOS. Asimismo, la función de acompañamiento permite indicar una ruta y una hora de llegada y activa una alerta si el usuario no confirma que ha alcanzado su destino.

El servicio también dispone de una alerta SOS para comunicar la ubicación y enviar vídeo al grupo de seguridad del usuario, así como de un modo nocturno que convierte el teléfono móvil en un botón de pánico de un solo toque, diseñado especialmente para personas mayores o que viven solas.

El presidente ejecutivo de Segurma, Alfonso Gallardo, ha señalado que la compañía entiende la seguridad como un servicio que debe acompañar a las personas y no limitarse a proteger inmuebles. «Este acuerdo con Grupo SNB nos permite dar un paso decisivo: llevar nuestra experiencia y nuestra tecnología a cualquier lugar donde nuestros clientes nos necesiten», ha afirmado.

Por su parte, el director general de Grupo SNB, Carlos Astiz, ha destacado que la alianza combina la capacidad tecnológica de su empresa con la experiencia de Segurma para ofrecer una protección «más preventiva, cercana y conectada».

El acuerdo se enmarca en la estrategia de crecimiento e innovación de Segurma, que en los últimos años ha ampliado su presencia mediante adquisiciones y alianzas. La compañía, especializada en la instalación y supervisión de sistemas de alarma para hogares y negocios, cuenta con más de 40 años de trayectoria y cerca de 500 empleados.

Grupo SNB, por su parte, acumula más de 25 años de experiencia en el desarrollo de plataformas y soluciones digitales para el sector asegurador, con una actividad que combina tecnología, consultoría y servicios.