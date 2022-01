A Pedro Sánchez se le complica la legislatura. Agricultores, ganaderos y cazadores han convocado el 20 de marzo en Madrid una manifestación para pedir al Gobierno un «plan de choque rural» y decir «basta ya» el coste de las producciones, la falta de rentabilidad y de servicios en el campo.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto y la Alianza Rural han presentado este miércoles, en rueda de prensa, una «gran protesta» con la que pretenden hacer un llamamiento al mundo rural y a toda la sociedad sobre los riesgos para el futuro del campo.

Los responsables de las asociaciones convocantes han expuesto un manifiesto en el que alertan de la «falta de visión» del Gobierno, de los riesgos de despoblación del campo, de una «legislación ambiental excluyente» y de una «constante falta de respeto» a sus habitantes, que ocupan el 85 % del territorio español.

Con esta acción, los agricultores y ganaderos culminan un proceso de movilizaciones que desde el otoño se han intensificado en distintas comunidades autónomas para alertar de la situación crítica de la actividad, agravada por el incremento de los costes como consecuencia del alza de materias primas. De aquí a marzo estaban previstas manifestaciones en Andalucía (con aplazamientos por la pandemia), La Rioja, Castilla-León o Castilla-La Mancha.

Reclaman soluciones

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha detallado que, de cara a esta gran protesta, las entidades convocantes mantendrán contactos con los partidos políticos y se dirigirán a los ministerios implicados (Agricultura, Transición Ecológica o Consumo) para seguir reclamando soluciones.

No obstante, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha remarcado que por el momento no han encontrado dichas soluciones en sus reuniones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También recabarán el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de colectivos como el de la pesca recreativa.

La protesta ha sido organizada tras la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que incrementará los requisitos ambientales para la concesión de las ayudas y coincidiendo con la polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas, cuyo impacto en las exportaciones temen los productores.

Barato ha aludido también a la reforma laboral, porque a su juicio perjudicará a los empresarios agrícolas ya que no tiene en cuenta la temporalidad y la estacionalidad del sector. Los agricultores también reivindican una reducción de las tarifas eléctricas que están «ahogando» al mundo rural y una doble tarificación, para que el productor no pague igual la parte del año en que no usa el agua.

Una PAC más justa

Por su parte, Padilla ha pedido una PAC más justa y ha apuntado que los agricultores también reclamarán que las importaciones cumplan las mismas normativas que los productos de la Unión Europea (UE). En esta línea, ha recalcado la «hipocresía» de que en los lineales de los supermercados haya productos obtenidos en condiciones de competencia desleal.

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha insistido en que el sector, que paró sus protestas en 2020 por la pandemia, demanda precios justos y el cumplimiento de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.

El presidente de la Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha defendido la retirada de la iniciativa legislativa de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, y ha criticado las políticas de bienestar animal que impiden el desarrollo de actividades en el mundo rural. El manifiesto también plantea la promoción de la actividad derivada de la ganadería de bravo como patrimonio cultural.

En nombre de la Alianza Rural, Fermín Bohórquez ha pedido que se deje de utilizar a la España Vaciada, lo que ha atribuido a la «falta de visión» actual hacia el mundo rural.