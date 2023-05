El lento avance de la electrificación en España en comparación con otros países europeos de nuestro entorno, como es el caso de Alemania o Portugal, preocupa a los fabricantes automovilísticos, ya que cuentan con una amplia oferta en el mercado de vehículos propulsados por motores cero emisiones, pero que sólo representan un 10% de la cuota de mercado. Una situación para la que piden una mejora de los incentivos a la compra al Gobierno de Pedro Sánchez y un mayor compromiso de las compañías energéticas para desplegar una red de infraestructura de recarga segura.

OKDIARIO entrevista a Leopoldo Satrústegui, CEO de Hyundai, para conocer a que retos se enfrenta el fabricante automovilístico surcoreano que busca consolidarse en 2023 como la tercera marca más vendida en el mercado automovilístico español.

Pregunta: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Hyundai en 2023?

Respuesta: El 2023 está siendo un año bueno con un mercado en positivo, ya que hay que recordar que en los últimos dos años el mercado no creció, sino que decreció. Ante esta situación, al principal objetivo que nos enfrentamos es a consolidar esa posición que conseguimos el año pasado de tercera marca más vendida en el mercado español y tercera marca también en el canal de particulares.

Por lo tanto, buscamos consolidar esa posición en un año en el que va a haber más oferta de producto, muchas novedades por parte de nuestros competidores, aunque nosotros también tenemos las nuestras.

P: ¿Cuáles son las principales novedades que van a ver los clientes en los concesionarios de Hyundai?

R: Tenemos el Ioniq 6 que lanzamos hace un mes, que es el segundo modelo eléctrico que nace de la plataforma EGMP y que, además, ha sido elegido como el mejor coche del año en el mundo, mejor coche eléctrico y mejor diseño.

Como novedad también tenemos el Kona, que es nuestro segundo modelo más vendido. Se trata de un SUV pequeño que ahora pasa a ser un SUV mediano, por debajo del Tucson, pero con habitabilidad de vehículo familiar. Vamos a ofrecerlo con cuatro tecnologías: combustión, hibridación ligera, híbrido y eléctrico con una autonomía de hasta 500 kilómetros. Un gran diseño, un gran producto, que esperamos que nos dé un impulso en el mercado.

P: ¿Qué porcentaje de vuestras ventas pertenecen a vehículos eléctricos? ¿Está España preparada para la electrificación?

R: Si hablamos de electrificación podemos hacer referencia a vehículos con algún tipo de electrificación, desde el híbrido ligero hasta el eléctrico. Nosotros más del 50% de lo que vendemos tiene algún tipo de electrificación.

No obstante, si hablamos sólo de eléctricos puros, estamos en la media del mercado. El mercado el año pasado fue un 4% sobre el total y la venta de nuestros eléctricos viene a ser ese 4% o 5% sobre lo que vendemos.

¿Cómo está evolucionando? Despacio. La verdad es que hay cierta preocupación porque los planes de incentivos no funcionan como se espera y no estamos creciendo al ritmo que deberíamos. Estamos muy a la cola de Europa, tanto en venta de vehículos como en infraestructura de recarga. Estamos en un 4%, si contamos los enchufables estamos hablando de un 10% cuando la media de Europa está en un 20%.

Es la asignatura pendiente que tenemos en España, cómo podemos impulsar más el mercado de eléctricos e intentar conseguir que los clientes este tipo de vehículos.

P: ¿Cómo podemos incentivar las ventas de coches eléctricos en el mercado español?

R: Hay dos temas clave. Por un lado, tiene que haber un incentivo a la compra, hoy tenemos incentivos a la compra, pero creemos que no son suficientes, o por lo menos si fueran suficientes, como ha ocurrido en otros mercados, habría tirado de la demanda y no lo ha hecho. Con lo cual hay que copiar lo que han hecho los alemanes y lo que han hecho los portugueses. Incentivos que se reciban en el momento de la compra, que no sufran impacto fiscal como hoy tienen el IRPF, que las empresas puedan deducirse su inversión por los coches eléctricos. Esta serie de medidas que han funcionado en otros países y que es necesario que se apliquen aquí.

Por otra parte, que la infraestructura de carga se desarrolle a un ritmo suficiente. Hay un problema de burocracia, hay un problema de falta de objetivos también por parte de las empresas energéticas donde van desarrollando la infraestructura, pero igual que nosotros tenemos unos objetivos claros, ellos deberían tener también unas metas, ya que o crecemos en paralelo o va a ser muy difícil convencer al cliente con el eléctrico

Aunque hay más infraestructura de la que se piensa. Ahora mismo con un coche eléctrico, si te planificas puedes viajar por todos lados. Yo creo que se ha creado una leyenda negra en cuanto al coche eléctrico, que es una pena.

P: ¿Los precios de los coches han tocado techo?

R: No lo sabemos, pero nosotros esperamos que la escalada de precios se pare, sobre todo esa escalada que afecta más a los vehículos eléctricos que a los vehículos de combustión, ya que las tecnologías diésel y gasolina están ya amortizadas. En cambio, en los eléctricos se depende de los fabricantes de baterías, que es donde se ha visto más esa subida de precios, que tampoco depende de los fabricantes, si no de esos proveedores de baterías que suelen ser terceros. Por eso, es muy importante que se desarrolle más la industria de producción de baterías.

Yo creo que a largo plazo debería de bajar, por lo menos en cuanto a las nuevas tecnologías, ya que al haber más volumen debería reducirse el coste. Por ello, la previsión es que la escalada de precios que hemos visto estos últimos dos años ya no se va a repetir.

P: ¿Qué previsiones de mercado tenéis para este 2023?

R: Las previsiones del mercado era que creciera en torno a un 15% para este 2023, aunque creemos que se pueda mejorar incluso un poco. En cuanto a Hyundai, nuestro objetivo es mantenernos arriba, quizás no en las ventas totales, porque en el canal de RAC no vamos a hacer un gran volumen, pero sí en particulares donde seguimos manteniendo nuestra tercera posición y consolidarnos ahí.