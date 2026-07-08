El Gobierno quiere gastar 110.000 millones más que en 2018 y aboca a más subidas de impuestos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quiere gastar 110.000 millones de euros más que cuando llegó a Moncloa en junio de 2018, lo que aboca, según los economistas consultados, a nuevas subidas de impuestos el año que viene. El Gobierno ha aprobado este martes la senda de estabilidad y el techo de gasto, que quiere subir otro 6,6% en 2027 si logra el apoyo del Congreso, algo que en estos momentos no tiene.

Sánchez incide así en lo que ha sido su política económica desde que llegó al Gobierno: disparar el gasto social para ganar votos –pensiones, sueldos públicos o prestaciones sociales–, subiendo impuestos y deuda, que sólo se han reducido en porcentaje sobre PIB por el alza del PIB, porque la deuda sigue subiendo y marcando récords mes tras mes.

«Es una barbaridad subir el techo de gasto un 6,6% cuando no se ha cumplido con las reglas de gasto europeas. Subirá impuestos como ya lo ha hecho otros años», señala el economista Daniel Lacalle. «Es un escándalo. Subir el gasto más que el PIB implica que subirán impuestos o subirá la deuda», explica el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.

El Gobierno ha elevado el gasto cada año y también los impuestos. Ha implantado la tasa de basuras, ha subido las cotizaciones sociales a empresas y familias, ha eliminado deducciones en el IRPF, ha subido las primas de los seguros, el impuesto al tabaco…

La mejor muestra es que la recaudación por impuestos ha subido hasta los 325.000 millones de euros en 2025, récord absoluto. Y este año 2026 va aún mejor: en los cinco primeros meses del año, hasta el 31 de mayo, se ha recaudado ya más que en los seis primeros meses del año pasado. Este año se rozarán los 350.000 millones de recaudación por impuestos.

«Lo que hace el Gobierno es dopar la economía. Fondos europeos, inmigrantes, más gasto público… todo eso hace que la economía esté dopada y que tengas que subir impuestos para pagar unas cuentas que va a inflar de gasto social para hacer la campaña electoral de las próximas elecciones», denuncia Lacalle.

El Gobierno lo ha dejado claro. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado este martes que la propuesta de Presupuestos Generales del Gobierno incluirá «la mayor inversión en vivienda, sanidad, en becas, en jóvenes, en dependencia, en lucha contra la violencia machista o en I+D+i. «Los Presupuestos blindarán el Estado de bienestar», resume el Gobierno.

«Lo que está haciendo el Gobierno con esta propuesta de techo de gasto es dejar al siguiente Ejecutivo sin margen de maniobra ante una posible desaceleración de la economía. Ese gasto es estructural y queda ahí. Subir el gasto nominal más de lo que crece el PIB nominal hace que suba el déficit estructural», señala Bernaldo de Quirós.

Mientras, todo apunta a que el Gobierno va a volver a fracasar en su intento de presentar unos Presupuestos Generales, que siguen prorrogados desde 2023. Sánchez puede ser el primer presidente en agotar una legislatura sin aprobar unas cuentas públicas.

Hacienda llevará al Congreso para su votación el 14 de julio su propuesta de senda de estabilidad, que Junts ya ha dicho que no va a apoyar. Esto implica que no saldrán adelante y que el Gobierno tiene un mes para presentar otra propuesta a las Cortes.